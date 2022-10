Wolfsburger Herbstmarkt bietet auch verkaufsoffenen Sonntag

Herbstatmosphäre in der Wolfsburger Innenstadt: Vom 3. bis 6. November lädt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Zusammenarbeit mit Thomas Bronswyk zum Herbstmarkt in die Porschestraße ein. Zusätzlich öffnen am Sonntag, 6. November, 13 bis 18 Uhr, die Geschäfte in der Innenstadt einschließlich der City-Galerie und der Designer Outlets zum verkaufsoffenen Sonntag.

Die Besucher*innen können sich laut Mitteilung der WMG vom 3. bis zum 5. November täglich von 11 bis 19 Uhr auf dem Hugo-Bork-Platz auf zahlreiche familienfreundliche Angebote wie eine Hüpfburg, Bungee-Jump, ein großes Kinderkarussell, Pfeilwurf oder Fäden ziehen, freuen. Für die Verpflegung der Besucher sorgen verschiedene Cateringstände mit Bratwurst, Pommes und süßen Speisen. Die Angebote sind kostenpflichtig.

Kinder können kostenfrei mit herbstlichen Materialien basteln

Am verkaufsoffenen Sonntag, 6. November, öffnet der Herbstmarkt von 12 bis 19 Uhr. Besondere Highlights am verkaufsoffenen Sonntag: An einem Stand des Kiebitzmarktes Kroll aus Vorsfelde können Kinder kostenfrei mit herbstlichen Materialien basteln, und jeweils um 14, 15 und 16 Uhr tritt „Laubingers Puppentheater“ auf.

„Der Herbstmarkt hält ein buntes Programm für Familien mit Kindern bereit. Begleitend laden Handel und Gastronomie zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Ein erlebnisreicher Ausflug in die Wolfsburger Innenstadt lohnt sich somit gleich mehrfach“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Unterhaltung und Angebote für die ganze Familie

„Nach dem überaus erfolgreichen Oktoberfest in der Porschestraße freue ich mich mit meinem Team und Partnern sehr, auch den nächsten verkaufsoffenen Sonntag in Wolfsburg mit einer Veranstaltung gestalten zu können“, erläutert Schausteller Thomas Bronswyk. „Der Herbstmarkt setzt insbesondere auf Unterhaltung und Angebote für die ganze Familie. Die Spiel- und Fahrgeschäfte zusammen mit unseren leckeren Speisenangeboten werden ein buntes Treiben in die Innenstadt bringen.“

