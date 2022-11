Unbekannte schlagen in Wolfsburg Scheiben von zwei Autos ein

Bei Einbrüchen in zwei Pkw in der Tiergartenbreite und in der Innenstadt zwischen Dienstagnachmittag und -abend haben Unbekannte eine Mittelkonsole und ein Rucksack gestohlen. Nach Angaben der Polizei parkte der Fahrer eines Daimlers sein Fahrzeug am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz im Bartenslebenring. Als er einige Stunden später wieder zu seinem Pkw kam, stellte er fest, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen war und die Mittelkonsole fehlte.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Am Dienstagabend parkte die Besitzerin eines VW Golf ihren Pkw in der vierten Etage eines Parkhauses in der Heinrich-Nordhoff-Straße. Als sie nach eineinhalb Stunden mit ihrem Fahrzeug wegfahren wollte, stellte die junge Frau zu ihrem Schrecken eine eingeschlagene Frontscheibe und den Diebstahl ihres Rucksackes fest. Hinweise: (05361) 46460.

Einbrüche auf mehreren Baustellen – Täter verursachen hohen Schaden

Bei Einbrüchen in Baustellencontainer im Wolfsburger Stadtteil Hellwinkel und Nordsteimke haben unbekannte Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen viele Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zunächst verständigte am Dienstagmorgen ein Arbeiter auf der Baustelle im Nelkenweg die Polizei. Dieser hatte beim Betreten der Baustelle einen aufgebrochenen Baucontainer festgestellt. Als der Mitarbeiter in das Innere des Containers sah, bemerkte er, dass unter anderem zwei Werkzeugkoffer mit Inhalt, eine Kettensäge und eine Motorflex fehlten. Zuvor war die Baustelle am Donnerstagnachmittag verlassen worden.

Bei den Ermittlungen wurden die eingesetzten Polizeibeamten auf einen Einbruchsversuch auf der Baustelle im Bereich der Hellwinkelterrassen aufmerksam gemacht. Hier hatten unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Nahezu zeitgleich rief ein Mitarbeiter einer Baustelle im Bökenweg in Nordsteimke die Polizei an und schilderte, dass in einen Container eingebrochen worden war.

Die Täter hatten es nach Polizeiangaben unter anderem auf ein Notstromaggregat, eine Rüttelplatte, zwei Pumpen sowie einen Schleifer abgesehen. Die Ermittler des 2. Fachkommissariates gehen davon aus, dass mindestens zwei Täter für die Einbrüche in Frage kommen und dass die Täter mit einer Art Transporter zu den Baustellen gefahren sind. Hinweise: (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de