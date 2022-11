Kriminalität und Justiz Brandstifter in Wolfsburg zu drei Jahren Haft verurteilt

Brandstiftung in diversen Fällen: Zu drei Jahren nach Jugendstrafrecht wurde der 19-Jährige verurteilt.

Wolfsburg. Es geht um Brandstiftung in 15 Fällen in Tateinheit mit einer versuchten schweren Brandstiftung. So begründet das Gericht das Urteil.