Wolfsburg: Fahrradfahrer stößt mit Auto zusammen und flüchtet

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstag, 1. November, in Wolfsburg auf der Allesandro-Volta-Straße mit einem Auto kollidiert und danach geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen, heißt es in einer Pressemitteilung

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr eine 48 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Wolfsburg gegen 18.30 Uhr mit ihrem Audi die Alessandro-Volta-Straße in Richtung Heßlinger Straße. An der Einmündung zu der Heßlinger Straße hielt sie an dem dortigen Stopp-Schild.

Der Fahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß in Wolfsburg im Riesenberger Weg

Hier sei es zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer gekommen, der den Radweg von rechts kommend, also aus Richtung Berliner Ring in Richtung Nordkopf befuhr. Der Radfahrer stürzte, rappelte sich wieder auf und fuhr in Richtung Innenstadt davon, ohne seine Personalien anzugeben, so die Polizei. Bei dem Unfall sei ein Schaden am Auto der Fahrerin entstanden.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer (05361) 46460 entgegen.

red

