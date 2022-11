Wolfsburg. Es wird in Wolfsburg wieder eine zentrale Gedenkfeier auf dem Klieversberg geben. Auch in den Stadt- und Ortsteilen gibt es Kranzniederlegungen.

Im Vorjahr legten die SPD-Politiker Falko Mohrs und Immacolata Glosemeyer am Volkstrauertag einen Kranz am Mahnmal auf dem Klieversberg nieder.

Gedenken So läuft der Volkstrauertag in Wolfsburg

Auch in diesem Jahr haben Wolfsburger Persönlichkeiten, unter anderem Oberbürgermeister Dennis Weilmann, zum Volkstrauertag Spenden für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge in der Fußgängerzone gesammelt. „Es ist schön zu sehen, dass trotz der angespannten Wirtschaftslage so viele Personen gespendet haben. Insgesamt haben wir 780 Euro gesammelt, die für die Pflege von Kriegsgräbern im In- und Ausland, aber auch für die Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen genutzt werden“, freut sich Iris Bothe, Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Wolfsburg.

Im Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt findet am Sonntag, 13. November, eine zentrale Gedenkfeier am Mahnmal auf dem Klieversberg statt. Auch in diesem Jahr wird die Gedenkfeier am Ehrenmal in Alt-Wolfsburg vom Ortsrat Nordstadt schon um 10.15 Uhr veranstaltet. Für die Kernstadt ist folgender Ablauf vorgesehen:10.45 Uhr Kriegsgräbergedenkstein auf dem Waldfriedhof; 11 Uhr Gedenkstätte für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, Werderstraße; 11.15 Uhr Gedenkstein am Laagberg, Breslauer Straße; 11:30 Uhr Zentrale Gedenkfeier am Mahnmal auf dem Klieversberg.

Das planen die Stadt- und Ortsteile

Auch in den Stadt- und Ortsteilen sind Gedenkfeiern und Kranzniederlegung geplant. Hier die Übersicht: Almke, 14 Uhr, Gottesdienst; Barnstorf, 8.45 Uhr, Treffen an der Gaststätte „Zur Schönen Aussicht“; Brackstedt, 9.15 Uhr, Brunnenplatz; Ehmen, 10 Uhr, Gottesdienst; Fallersleben, 11.15 Uhr, Gedenken am Ehrenmal; Hattorf, 10 Uhr, Andacht am Ehrenmal; Hehlingen, 10.30 Uhr, Gottesdienst; Heiligendorf, 10 Uhr, Andacht; Kästorf, 11.45 Uhr, Ehrenmal; Mörse, 11.30 Uhr, Gottesdienst; Neindorf, 9.30 Uhr, Gottesdienst; Nordsteimke, 10.20 Uhr, Treffen am „Lindenhof“; Reislingen, 9.30 Uhr, Ehrenmal; Sandkamp, 10 Uhr, Ehrenmal; Sülfeld, 10.30 Uhr, Gottesdienst; Velstove, 10.15 Uhr, Treffen bei der Feuerwehr; Vorsfelde, 10 Uhr, Gottesdienst; 11.30 Uhr Ehrenfriedhof; Warmenau, 9.45 Uhr, Treffen an der Alten Schule; Wendschott, 10 Uhr, Gottesdienst.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de