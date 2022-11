Halt in Wolfsburg verpasst: ICE rauscht wieder durch Hauptbahnhof

In Wolfsburg ist am Montagabend ein ICE durch den Hauptbahnhof gefahren, obwohl er dort gegen 23 Uhr halten sollte.

Fünf Jahre ging offenbar alles glatt, doch am späten Montagabend passierte es erneut: Ein ICE ist durch den Wolfsburger Hauptbahnhof gerauscht, obwohl er dort laut Fahrplan um 23.02 Uhr halten sollte. Es ist der achte bekannte Fall seit 2011, bei dem ein ICE den Halt in Wolfsburg verpasste. In den Jahren 2011 und 2017 wurden jeweils gleich drei Fälle bekannt, 2016 gab einen Fall. Viele überregionale Medien griffen die Vorfälle auf und sorgten für Schmunzeln bei den Lesern. Großen Ärger gab es natürlich bei Fahrgästen, die in Wolfsburg ein- oder aussteigen wollten.

Zehn gute Gründe, warum der ICE in Wolfsburg halten sollte Zehn gute Gründe, warum der ICE in Wolfsburg halten sollte Die Serie nicht in Wolfsburg anhaltender ICE sorgt schon seit 2011 für Schlagzeilen. Zuletzt am Dienstagmorgen um 5.40 Uhr ist ein ICE durch den Wolfsburger Hauptbahnhof gerauscht, ohne planmäßig anzuhalten. Die Begründung der Bahn laut eines Pendlers: „Der Lokführer hat den Bahnhof vergessen“ (wir berichteten). Dabei gibt es so viele gute Gründe, wieso der ICE in Wolfsburg halten sollte. Wir liefern zehn - nicht immer ganz ernst gemeinte - davon. Klicken Sie sich einfach durch diese Fotogalerie. Foto: Matthias Leitzke/dpa

Zehn gute Gründe, warum der ICE in Wolfsburg halten sollte 1.: Weil man von der nahen Autostadtbrücke den wohl deutschlandweit imposantesten Blick auf eine Industrieanlage genießen kann. Foto: Peter Steffen/dpa

Zehn gute Gründe, warum der ICE in Wolfsburg halten sollte 2.: Weil man das größte Autowerk Europas eigentlich nicht übersehen kann. Foto: regios24/Lars Landmann

Zehn gute Gründe, warum der ICE in Wolfsburg halten sollte 3.: Weil die VfL-Spieler hier ihren DFB-Pokalsieg im Mai 2015 gefeiert haben - nach dem 3:1-Finale gegen Borussia Dortmund. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Zehn gute Gründe, warum der ICE in Wolfsburg halten sollte 4. Weil täglich mehr als 70 000 Menschen nach Wolfsburg pendeln. Durchfahren kann man in Stendal. Foto: Hermann Hay/dpa



Zehn gute Gründe, warum der ICE in Wolfsburg halten sollte 5. Weil Gleis 8 und 9 gerade erneuert wurden - eine 5-Millionen-Euro-Investition. Foto: regios24/Anja Weber

Zehn gute Gründe, warum der ICE in Wolfsburg halten sollte 6. Weil es in Wolfsburg ein offenes W-Lan-Netz gibt. Auch für Passagiere der 2. Klasse. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Zehn gute Gründe, warum der ICE in Wolfsburg halten sollte 7. Damit die Bahn endlich weiß, was Zukunftspakt bedeutet. Foto: VW-Betriebsrat

Zehn gute Gründe, warum der ICE in Wolfsburg halten sollte 8. Weil sogar Altkanzler Helmut Kohl hier während der Eröffnungsfahrt der damals neugebauten ICE-Strecke zwischen Berlin und Hannover am 15. September 1998 ausgestiegen ist. Foto: Andreas Altwein/dpa

Zehn gute Gründe, warum der ICE in Wolfsburg halten sollte 9. Weil von hier aus eine Reise in die Winterwelt der Autostadt möglich ist. Foto: Matthias Leitzke/dpa



Zehn gute Gründe, warum der ICE in Wolfsburg halten sollte ...und am wichtigsten: weil es verdammt noch mal im Fahrplan steht. Foto: Matthias Leitzke/dpa

Nun also eine weiterer Durchfahrt. Wie die Deutsche Bahn auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, war der gegen 19.30 Uhr in Köln gestartete ICE 947 nach Berlin unterwegs, als um kurz nach 23 Uhr der Vorfall passierte. Zu den Gründen gibt sich das Unternehmen recht schmallippig: „Wir können dazu derzeit keine Angaben machen, da der Vorfall intern noch geprüft wird. Aufgrund des Schichtdienstes unserer Lokführer ist es nicht immer möglich, Kollegen zeitnah zu erreichen.“ Erst in Stendal konnten die Fahrgäste, die schon in Wolfsburg den Zug verlassen wollten, aussteigen.

Deutsche Bahn verweist auf Fahrgastrechte

Weiter heißt es im Statement der Bahn: „Wir bedauern den Vorfall sehr und können uns für die Unannehmlichkeiten bei unseren Fahrgästen nur entschuldigen.“ Nach Angaben des Bahnsprechers würden solche Vorfälle sehr selten passieren. Wenn ein Zug dennoch außerplanmäßig mal nicht halte, würden die Fahrgastrechte greifen, darin enthalten die Erstattung für eine Hotelübernachtung oder eine Taxifahrt.

red

