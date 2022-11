Gesundheits- und Krankenpfleger des Klinikums Wolfsburg feiern

Wolfsburg. Die Pflegeschule am Klinikum Wolfsburg bildet ab sofort ausschließlich Pflegefachfrauen und -männer aus – Grund ist die Reform der Pflegeausbildung.

Zum letzten Mal feierten am Klinikum Wolfsburg Auszubildende ihr erfolgreiches Examen in der Gesundheits- und Krankenpflege.

Drei Jahre lang hatten 15 Auszubildende am Klinikum Wolfsburg ein großes Ziel vor Augen: ihr Examen in der Gesundheits- und Krankenpflege. Jetzt haben sie es erreicht, teilt das Klinikum Wolfsburg mit. Nach ihren erfolgreich überstandenen Abschlussprüfungen erhielten sie ihre Urkunden für den Berufsabschluss. Aber nicht nur für sie war dies ein besonderer Ereignis, auch für die ausbildende Schule selbst.

„Berufliche Evolution“

„Wir erleben hier heute eine berufliche Evolution, denn Sie sind die letzten ihrer Art, die unsere Schule als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger verlassen“, fasste Schulleiterin Dagmar Schimkowiak im Rahmen der Abschlussfeier zusammen. Sie unterstrich damit, dass der jetzt endende Kurs der letzte war, für den die Ausbildungsvorgaben des Krankenpflegegesetzes aus dem Jahr 2004 galten. Dementsprechend wurden die Gesundheits- und Krankenpflege, die Kinderkrankenpflege und die Altenpflege getrennt voneinander ausgebildet.

Im Fokus: Pflege von Menschen aller Altersgruppen

Nach einer Reform der Pflegeausbildung vor zwei Jahren hat sich das geändert. Auch die Pflegeschule am Klinikum Wolfsburg bildet nach den jetzigen Abschlussprüfungen ausschließlich Schüler nach der sogenannten Generalistik aus. Im Fokus steht dabei die Pflege von Menschen aller Altersgruppen. Somit umfasst die Ausbildung jetzt Inhalte aus der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie der Altenpflege. Künftig schließen alle Schüler an der Pflegeschule am Klinikum Wolfsburg ihre dreijährige Ausbildung als staatlich geprüfte Pflegefachfrau beziehungsweise staatlich geprüfter Pflegefachmann ab.

Die Bewerbungsfrist endet am 31. Dezember 2022

„Die Erfolgsgeschichte unserer Pflegeausbildung geht auch unter neuen Vorgaben weiter“, ist sich Pflegedirektorin Christiane Bitter sicher und freut sich, dass das Klinikum allen Absolventinnen und Absolventen eine Anstellung nach ihrer Ausbildung anbieten konnte. Dieses Angebot haben fast alle angenommen“, so die Pflegedirektorin. In einem Grußwort gratulierte auch Klinikumsdirektor André Koch den neuen Pflegefachkräften zum Berufsabschluss. Er dankte zugleich allen Mitarbeitenden, die die Ausbildung im Klinikum Wolfsburg betreuen und möglich machen: „Mit unserer Pflegeschule wirken wir gezielt dem Fachkräftemangel entgegen. Unser engagiertes Team sorgt für stetig neues, motiviertes und qualifiziertes Personal.“

Die nächsten Kurse für Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann starten im April und Oktober 2023. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Dezember 2022.

