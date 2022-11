Foto: Bernward Comes (Archiv)

Im April 2022 demonstrierten mehrere hundert Klima-Aktivisten und Verkehrswende-Befürworter auf der A39 im Braunschweiger Süden. Die Autobahn wurde dafür in beide Richtungen gesperrt. Es war die erste genehmigte Demo auf einer Autobahn in Niedersachsen.

Wolfsburg/Volkswagen Verwaltungsgericht untersagt Fahrrad-Demo am Sonntag auf der A39

Eine Überraschung ist das nicht, sondern wurde von allen Beteiligten sicherlich von vornherein einkalkuliert: Das Verwaltungsgericht Braunschweig lehnte am Donnerstagabend den Eilantrag der Demo-Anmelder ab für die am kommenden Sonntag geplante Fahrraddemo auf der A39. Zuvor hatte die Stadt Wolfsburg auf Grundlage einer Stellungnahme der Polizei Wolfsburg die Demo auf der Autobahn untersagt und stattdessen eine Alternativroute auf Straßen entlang der A39 vorgeschlagen. Außerdem wurde der Beginn der Demo auf dem Braunschweiger Kohlmarkt von 10 auf 11 Uhr verlegt mit Berufung auf das Feiertagsgesetz.

Lesen Sie mehr zur geplanten Demo: Fahrrad-Demo von „Stop Trinity“ auf A39? Das müssen Sie wissen

Es ist das bekannte Prozedere, aber das gute Recht der Demo-Anmelder, diese Gerichtsentscheidung in zweiter Instanz überprüfen zu lassen. Das ist dann die Aufgabe des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg. Eine Entscheidung könnte noch am Freitag ergehen. Die Demo richtet sich einerseits gegen den Bau der geplanten Trinity-Fabrik von Volkswagenbei Warmenau. Außerdem wird der weitere Ausbau der A39 abgelehnt und eine angesichts des Klima-Notstands eine rasche Verkehrswende gefordert.

Die Demo-Anmelder schreiben: „Der Weiterbau der A39 steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung des Volkswagen-Standortes und wird derzeit von Volkswagen stark forciert. Für eine Anbindung von Volkswagen nach Norden, vor allem nach Bremerhaven, soll das größte nicht von Autobahnen zerschnittene Gebiet Deutschlands nun auch angetastet werden. Der Bau einer neuen Autofabrik und die Produktion von noch mehr Autos würde den Weiterbau der A39 auch stärker forcieren“, kritisieren die Demo-Anmelder auf ihrer Internetseite.

Mehrere Zwischenkundgebungen sind geplant

Laut ihrer geplanten Route wollen die Teilnehmer nach der Auftaktkundgebung in Braunschweig nach Scheppau radeln. Beim geplanten Gewerbegebiet soll die erste Zwischenkundgebung stattfinden. Dann soll es hoch auf die A39 gehen, zumindest nach dem Willen der Demo-Anmelder um den Braunschweiger Aktivsten Edmund Schultz. Weitere Zwischenkundgebungen sind bei Flechtorf und weiter im Norden auf einer Brücke über den Mittellandkanal geplant. Dann sind weitere Kundgebungen geplant in den Ortschaften Warmenau, Kästorf und Brackstedt, die das Gelände des Trinity-Werks einkreisen. Die Abschlusskundgebung soll bei der Mahnwache auf dem Trinity-Gelände stattfinden.

Die Organisatoren der Demo planen mit dem Start der Demo um 10 Uhr und dem Abschluss um 19 Uhr. Mehrere Hundert Teilnehmer werden erwartet. Für die Polizei würde die Begleitung dieser Demo ein enormer logistischer und personeller Kraftakt darstellen. Eine Absperrung der Autobahn in beide Richtungen über mehrere Stunden wäre zudem – trotz Feiertag – mit Verkehrsbehinderungen verbunden. Bei früheren Demo-Anmeldungen auf Autobahnen hatten Verwaltungsgerichte festgestellt, dass durch die entstehenden Staus auf der Schnellstraße eine hohe Unfallgefahr produziert werde. Daher lehnten sie die Autobahndemos ab. Jedoch stellte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg klar, per se seien solche Demos nicht verboten.

Stadt Wolfsburg schlägt eine Alternativroute entlang der Autobahn vor

Obwohl die Demo in Braunschweig startet, durchquert sie auch den Kreis Helmstedt und das Wolfsburger Stadtgebiet. Die Stadt Wolfsburg wurde von der Aufsichtsbehörde für die Gesamtbestätigung als zuständige Versammlungsbehörde bestimmt. Montag fand ein Kooperationsgespräch statt, in dem auf Vorschläge der Demo-Anmelder, gegebenenfalls die Route auf der A39 verkürzen zu wollen, nicht eingegangen worden sei.

Zu den Auflagen für die Demo hatte die Stadt Wolfsburg auf Nachfrage mitgeteilt: Die Bestätigung, die an den Anmelder übersandt wurde, enthält die Auflagen aller betroffenen Versammlungsbehörden. Dabei handele es sich um die Standardauflagen für eine sich „fortbewegende Versammlung“. „Aufgrund des besonders geschützten Feiertages (Volkstrauertag = „stiller Feiertag“) darf die Auftaktkundgebung in Braunschweig erst um 11 Uhr (angezeigt ist 10 Uhr) starten. Die Stadt Wolfsburg hat die Versammlung nicht verboten, sondern die Strecke verändert, da eine Führung über die Autobahn nicht möglich war. Es wurde eine geeignete Alternativstrecke mit entsprechenden Zwischenkundgebungen zwischen Polizei und Stadt Wolfsburg abgestimmt und der Versammlungsleitung übermittelt.“

Lesen Sie mehr

Fridays for Future- Wolfsburgs Trinity-Werk im Visier

VW hält am Zeitplan für Trinity-Fabrik in Wolfsburg fest

Rad-Demo gegen Trinity-Fabrik? Verwaltungsgericht entscheidet

Rad-Demo am Sonntag auf der A39 – rechtlich ist das möglich

Trinity-Werk-Gegner- Die Blase auf der Autobahn

Fahrrad-Demo von „Stop Trinity“ auf A39? Das müssen Sie wissen

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de