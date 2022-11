Täter attackieren Passanten im Wolfsburger Kaufhof mit Stühlen

Die Polizei in Wolfsburg fahndet nach mehreren unbekannten Personen, die am Sonntagmorgen, 5. Juni 2022, gegen vier Uhr Unbeteiligte vor einem Lokal mit der Außenbestuhlung angegriffen haben. Dabei wurde ein 28 Jahre alter Mann aus Wolfsburg verletzt und musste im Klinikum behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Landfriedensbruch aufgenommen und die Bilder der Überwachungskameras ausgewertet.

Unbekannte Täter sind Anfang Juni auf Passanten losgegangen. Wer kann Hinweise geben? Foto: Polizei Wolfsburg

Da es sich beim Landfriedensbruch um eine Straftat von erheblicher Bedeutung handelt, hat ein Richter am Amtsgericht in Braunschweig auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Ermittler wissen, dass die Bilder von schlechter Qualität sind, dennoch zeigen sie die auffällige Bekleidung der Täter und die Beamten hoffen darauf, dass Zeugen die Täter erkennen können. Hinweise an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460.

red

