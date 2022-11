Blinder Hunde-Opa: Tierhilfe Wolfsburg sucht Zuhause für Maxe

In den allermeisten Fällen kümmert sich die Tierhilfe Wolfsburg um in Not. Doch für Maxe hat der Verein eine Ausnahme gemacht. Seit Mittwoch kümmern sich die Tierschützer um den 15 Jahre alten Hunde-Opa, dessen Besitzer leider verstorben ist.

„Die Tochter wollte ihn in verschiedenen Tierheimen unterbringen. Sie hat überall Absagen bekommen“, erzählt die stellvertretende Tierhilfe-Vorsitzende Jennifer Bastian. „Niemand konnte diesen Hund aufnehmen. Deswegen sollte der jetzt eingeschläfert werden.“

Denn Maxe ist nicht nur alt, sondern auch blind und von Zahnproblemen geplagt. Die Tierhilfe entschied sich dennoch, ihm eine Chance auf einen schönen Lebensabend zu geben: Maxe wurde am Mittwoch in einer Pflegestelle untergebracht.

Tierhilfe Wolfsburg sucht Zuhause für Jack-Russell-Mix Maxe

Aufgenommen hat ihn Nadine Regner. „Er ist im Grunde ein ganz toller Hund“, erzählt die Wolfsburgerin nach den ersten zwei Tagen. „Er läuft super, man kann gut mit ihm spazieren gehen. Es gab noch keine Probleme mit anderen Hunden. Er ist stubenrein, und er macht keinen Blödsinn.“

Allerdings ist der Jack-Russell-Mix auch kein Kuschelhund. Er lässt sich überhaupt nicht gerne anfassen. „Das ist das große Manko“, so Regner.

Die Tierhilfe Wolfsburg sucht für den 15 Jahre alten Hunde-Opa Maxe ein neues Zuhause. Foto: Tierhilfe Wolfsburg / Privat

Maxe ist brav – aber er lässt sich nicht gerne anfassen

Aber vielleicht finden sich ja verständnisvolle und geduldige Hundefreunde, die das tolerieren? Jennifer Bastian wäre ein ältererMensch als neuer Besitzer von Maxe am liebsten. Interessenten können sich unter der Kontaktnummer 0151-68136205 bei der Tierhilfe melden.

Am Montag hat Maxe erst einmal einen Termin beim Tierarzt. Jennifer Bastian geht davon aus, dass er neben einem Blutbild eine Zahnsanierung benötigt. Tierbesitzer wissen, was das kostet. Doch Bastian betont: „Er soll alles bekommen, was er braucht.“

Schlechte Zeiten: Weniger Spenden für die Tierhilfe

Für den Verein kommt der Notfall zur denkbar ungünstigen Zeit. „Wir müssen sehen, wo wir das Geld herbekommen“, sagt Bastian. „Wir sind mittlerweile deutlich über die Stadtgrenzen dafür bekannt, auch schwer kranken Tieren das Leben zu retten, die erstmal horrende Kosten verursachen, aber danach einfach gesund viele glückliche Jahre haben dürfen.“

So wie die Katze, die nach Bastians Schilderung mit einem Gewicht von nur 300 Gramm und ohne Hinterpfoten auf einem Feld gefunden wurde. „Sie klettert so schnell wie ihre gleichaltrige Freundin.“ Oder der zweijährige Kater Tom, der mit einem komplizierten Beinbruch zum Einschläfern in einer Tierarztpraxis abgegeben wurde. Die Tierhilfe bezahlte stattdessen eine Operation. „Es geht ihm super.“

Fünfstellige Tierarztkosten hat der Verein laut Bastian jeden Monat. Die Spenden seien rückläufig. „Vielen Menschen geht es gerade selber schlecht.“

