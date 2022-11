Einbruchsserie in Wolfsburg – Polizei sucht nach Zeugen

Braunschweig. Zu einer Vielzahl von Einbrüchen kam es am Montag in Wolfsburg. Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.

In Wolfsburg kam es am Montag, 14. November, zu sieben Einbrüchen und Einbruchsversuchen. (Symbol)

Zu insgesamt sieben Einbrüchen und Einbruchsversuchen in verschiedene Geschäfte und Einrichtungen kam es am späten Montagabend, 14. November in der Wolfsburger Innenstadt. Das genaue Diebesgut ist derzeit nicht bekannt, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Zunächst habe gegen 22.10 Uhr ein Zeuge der Polizei mitgeteilt, dass ein Unbekannter versuche, in das Hallenbad im Schachtweg einzubrechen. Trotz sofortiger Entsendung mehrere Streifenwagen zum angegeben Objekt konnte keine Person angetroffen werden, heißt es weiter. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme des Hallenbades seien durchwühlte Büroräume festgestellt worden. Nach Zeugenangaben soll der Einbrecher etwa 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein.

Polizei Wolfsburg hört beim Einsatz bereits die Alarmanlage von anderem Einbruch

Bei dem Einsatz hörten die eingesetzten Polizeibeamten gegen 22.45 Uhr plötzlich den akustischen Ton einer Alarmanlage aus dem Bereich der Kleiststraße. Hier stellten die Polizeibeamten nun eine eingeschlagene Scheibe bei einem Discounter fest, so die Polizei. Offensichtlicht hatten die Täter aber keinen Zugang zu dem Geschäft erlangen können.

Eine halbe Stunde vor Mitternacht seien die Beamten zu einem versuchten Einbruch in eine Pflegeeinrichtung in die Goethestraße gerufen worden. Hier sei eine Mitarbeiterin auf eine ihr unbekannte dunkel gekleidete Person aufmerksam geworden, die durch die Gänge der Einrichtung ging. Als der Täter die Mitarbeiterin bemerkte, sei er aus dem Gebäude geflüchtet. Der Einbrecher war 1,85 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet, heißt es.

Mehre Einbrüche in Geschäfte in der Wolfsburger Innenstadt

Dienstagmorgen erreichten die Wolfsburger Polizei laut Meldung weitere Hinweise auf Einbruchsdiebstähle in der Wolfsburger Innenstadt. Zunächst habe ein Anrufer den Beamten mitgeteilt, dass sowohl in sein Lokal als auch in ein benachbartes Geschäft im Kaufhof eingebrochen worden sei. In dem Lokal hatten unbekannte Täter die Scheibe des Eingangsbereiches eingeschlagen, um sich Zutritt zum Innenbereich zu verschaffen, so die Polizei. Dort haben die Täter diverse Automaten aufgebrochen.

Im benachbarten Geschäft sei ebenfalls die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen geworden. Die unbekannten Täter durchwühlten das Geschäft und konnten unerkannt entkommen, berichtet die Polizei. Über die Art des Diebesgutes gebe es derzeit noch keine Erkenntnisse.

Bei der Sachverhaltsaufnahme fiel den eingesetzten Beamten auf, dass es auch in einem weiteren Lokal zu einem Einbruch gekommen war. Dort wurden verschiedene Automaten aufgebrochen.

Einbruch in Wolfsburger Jugendherberge – Täter haben Scheibe eingeschlagen

Etwa eine Stunde später habe ein Mitarbeiter einer Jugendherberge Einbruchspuren entdeckt und alarmierte die Polizei. Auch hier seien die Täter nach Einschlagen einer Scheibe in das Objekt gelangt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet, meldet die Polizei.

Inwieweit es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter: (5361/46460) zu melden.

red

