Dauerbaustelle in der Wolfsburger Innenstadt nervt Anwohner

Wolfsburg. Ein Dreivierteljahr wollte der Wolfsburger Energieversorger LSW in der Straße Am Mühlengraben Leitungen verlegen. Daraus werden fast zwei Jahre.

Das Leben ist eine Baustelle. Zumindest ist es das seit mehr als einem Jahr für die Bewohner des Schillerteichcenters und die anderen Anwohner der Straße Am Mühlengraben. Denn die im Juli 2021 gestarteten Bauarbeiten der LSW in der Wolfsburger Innenstadt ziehen sich wie Kaugummi – und sie werden auch so bald nicht enden.

Ursprünglich hatten die Anwohner vom Energieversorger die Information bekommen, dass die Leitungsarbeiten bis zum Frühjahr 2022 dauern sollten. Doch bald wird es Winter, und die Straße „Am Mühlengraben“ sowie die Nachbarstraße Suhlgarten sind immer noch aufgebaggert.

„Seit mehr als einem Jahr ist dieser Bereich eine Riesenbaustelle“, beklagt sich ein Anwohner. Im Sommer habe ab 6.30 Uhr Baulärm geherrscht, oft werde bis 18 Uhr gearbeitet. „Noch immer wird gebaggert und Erde bewegt – mit dem dazugehörigen Lärm“, ärgert sich der Mann. „Zwischenzeitlich wurden manche Leitungsgräben das dritte Mal wieder aufgemacht.“ Nachdem sie zuvor laut dröhnend zugestampft worden seien, so der Wolfsburger. Es zehre an den Nerven.

LSW-Bauarbeiten in der Wolfsburger Innenstadt ziehen sich hin

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr geht es auf der Baustelle in der Wolfsburger Innenstadt eher geruhsam zu. Zwar gleicht die Straße Am Mühlengraben einem Irrgarten aus rot-weißen Absperrbaken, welche die freigelegten Gräben säumen. Doch laut ist es nicht.

Hier türmt sich ein Sandhaufen, dort reihen sich gewaltige Kabeltrommeln. Schräg gegenüber von der Volksbank rollen Arbeiter von einer Trommel eine endlose Leitung ab, um sie im Graben zu verlegen. Im Suhlgarten baggert ein Spezialfahrzeug kleine Asphaltbrocken und Sand aus und lässt sie in einen Container fallen.

Erst sollten nur einige Leitungen ausgetauscht werden, dann alle

Dass das alles viel länger dauert als angekündigt, liegt daran, dass die LSW ursprünglich nur die Fernwärme- und Trinkwasserleitungen austauschen und ausbauen wollte. Später wurde entschieden, auch alle anderen Versorgungsleitungen wie Niederspannungs- und Mittelspannungskabel zu erneuern.

„Der ursprüngliche Zeitplan wurde angepasst, da sich der Umfang der Arbeiten grundlegend erweitert hat“, erklärt LSW-Pressesprecherin Birgit Wiechert. „Der partielle Ausbau der Strominfrastruktur erfolgte, um den neuen Anforderungen an eine moderne und leistungsstarke Infrastruktur – beispielsweise durch die Elektromobilität – zu entsprechen.“

Straße Am Mühlengraben bleibt bis Frühjahr 2023 Baustelle

Eine Baustellenampel regelt während der Straßenarbeiten in der Straße Am Mühlengraben den Verkehr. Ein Bewohner des Schillerteichcenters beklagt, dass die Grünphasen nur wenige Sekunden dauern. Foto: Helge Landmann / regios24

Den entnervten Anwohner interessiert besonders, wann die Straße fertig wird. Nach Wiecherts Angaben sollen die im Juli 2021 begonnenen Arbeiten Am Mühlengraben im Frühjahr 2023 erledigt sein, ebenso wie der im Mai 2022 gestartete Austausch der Fernwärmeleitung im Suhlgarten.

„Allerdings werden im Bereich Suhlgarten sich noch Fernwärmeeinbindungsarbeiten und Stromkabelverlegungen in Richtung Teichgarten anschließen“, fügt die LSW-Pressesprecherin hinzu. „Den Abschluss der gesamten Infrastrukturmaßnahme bildet der dritte Bauabschnitt, der in der Rothenfelder Straße voraussichtlich 2023 umgesetzt wird.“

Staus an der Baustellenampel vor dem Schillerteichcenter

Der LSW sei bewusst, dass derart komplexe und langfristige Baumaßnahmen in der Innenstadt viel Geduld von allen Beteiligten erfordern, betont Wiechert. „Dennoch setzen wir weiterhin auf das Verständnis der Betroffenen für die Umsetzung dieser notwendigen Infrastrukturmaßnahme und die damit verbundenen Einschränkungen im Bau- und Verkehrsbereich.“

Apropos Geduld und Verkehr. Geduld ist nach Schilderung des Anwohners auch an der Baustellenampel gefragt, die den Verkehr in der Straße Am Mühlengraben regelt. „Die Ampelschaltung ist so eingestellt, dass die Grünphase vom Schillerteichcenter aus in Richtung Stadt gerade mal sechs Sekunden dauert“, kritisiert der Wolfsburger. Ein Wagen schaffe das. „Die folgenden fünf oder sechs fahren bei Rot.“

Am Dienstagnachmittag schaffen es immerhin vier Autos, die Ampel bei Grün zu passieren. Laut LSW wird sich an der Schaltung nichts ändern. „Das Ampelsystem der Baustelle ist statisch, auf einander abgestimmt und über ein Zeitschaltprogramm gesteuert. Es kann nicht auf das tatsächlich auftretende Verkehrsaufkommen reagieren, sondern orientiert sich an den prognostizierten Verkehrsflüssen“, erklärt Wiechert. Abgebaut werde das Ampelsystem, sobald die öffentlichen Verkehrswege gefahrlos befahren werden könnten und nicht mehr durch die Bautätigkeit beeinträchtigt würden.

