Todesschüsse von Vorsfelde: Angeklagter schweigt zu Prozessbeginn

Der Angeklagte Eglis V. (Dritter von links) sitzt bei Prozessauftakt in einem Saal vom Landgericht Braunschweig. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im August 2019 in einer Wohnung in Vorsfelde einen Mann durch einen Schuss schwer verletzt zu haben. Ein weiterer Mann wurde bei einem anschließenden Gerangel durch Schüsse aus der Waffe des Angeklagten dann tödlich getroffen.