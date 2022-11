Wolfsburger Autorinnen wollen Fantasie zum Leben erwecken

Wolfsburg. In der Autostadt, am Nordkopf und im islamischen Kulturzentrum in Wolfsburg sind Kinder zum Vorlese-Tag zu Gast. Worauf sie sich freuen dürfen.

Wenn an vielen Orten der Stadt Bücher aufgeklappt und kleine Ohren gespitzt werden, dann ist wieder Vorlese-Tag. Seit 2004 gibt es die bundesweite Aktion, die durch das Vorlesen die Entwicklung von Kindern positiv beeinflussen will. Auch in Wolfsburg wird am Freitag, 18. November, wieder vorgelesen.

Die Autostadt lädt gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg ein. Von 10 bis 12 Uhr lesen die Bundesliga-Spielerinnen Marina Hegering und Pia-Sophie Wolter 60 Grundschülerinnen und -schülern aus Büchern über berühmte Sportlerinnen und Sportler vor. Anschließend haben die Kinder genügend Zeit, sich mit den Fußballerinnen und Maskottchen Wölfi unterhalten und fotografieren zu können.

Auch am Nordkopf wird vorgelesen. Gemeinsam haben Optiker Ehme de Riese, das Phaeno und die Stadtwerke Schüler bis Jahrgangsstufe 4 eingeladen. Lesen werden die beiden Wolfsburger Autorinnen Nicole Schaa und Ulrike Köppe sowie die Braunschweigerin Mirjam Jasmin Strube, die Geschichten um Feen, Drachen und den Bären Flynn versprechen.

Islamisches Kulturzentrum beteiligt sich

„Schon mit einer abendlichen Gu­te­nacht­ge­schich­te können wir bereits die Kleinsten zu echten

Leseratten von morgen machen. Die Fantasie zu wecken, Wissen zu vermitteln sowie Vielfalt zu leben, ist in Zeiten von falschen Botschaften und Abgrenzung aktueller denn je“, betont Ehme de Riese.

Auch das islamische Kulturzentrum am Berliner Ring beteiligt sich am Vorlese-Tag, der in diesem Jahr das Motto „Gemeinsam einzigartig“ hat. Ab 18.15 Uhr werden im Kulturzentrum spannende Geschichten in deutscher und arabischer Sprache vorgelesen, wie es in der Mitteilung des 2. Vorsitzenden Mourtadha Djemai heißt.

red

