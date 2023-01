Diese Schlagzeilen wünschen sich prominente Wolfsburger in 2023

Was bringt das Jahr 2023? Wir haben Wolfsburger Persönlichkeiten gefragt, welche Schlagzeilen und Nachrichten sie in diesem Jahr gerne lesen und hören würden.

Was bringt uns das Jahr 2023? Welche positiven Nachrichten dürfen wir vermelden? Wir haben bekannte Wolfsburgerinnen und Wolfsburger gefragt, welche Schlagzeilen sie sich für das neue Jahr wünschen, welche positiven Nachrichten aus der Volkswagenstadt sie in den kommenden zwölf Monaten gerne lesen möchten. Was erhoffen sie sich politisch, wirtschaftlich, sportlich oder auch kulturell – für unsere Stadt oder auch für sich persönlich.

Frieden in Europa – Kein Krieg mehr in der Ukraine. Das ist eine von sechs Wunsch-Schlagzeilen von Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann. Seine weiteren Wunsch-Nachrichten lauten: „Grizzlys, Wölfe und Wölfinnen belegen vordere Tabellenplätze“, „Porschestraße 2.0: Die Innenstadtentwicklung geht weiter“, „85 Jahre Wolfsburg: Wolfsburger feiern ihre Stadt“, „Bundesweite Studie: Wolfsburg weiterhin dynamischste Stadt Deutschlands“, und „Bürgerschaftliches Engagement: Zahl der Ehrenamtlichen in Wolfsburg steigt“.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann. Foto: Helge Landmann / regios24 (ARchiv)

Nach zehn Jahren will Volkswagen in 2023 wieder die Mitarbeitenden zu einer großen Feier ins Wolfsburger Stammwerk einladen. VW-Markenvorstand Thomas Schäfer würde anschließend gerne folgende Schlagzeile lesen: „Weltpremiere beim Familienfest: Zehntausende VW-Beschäftigte feiern den neuen Tiguan“.

Minister Falko Mohrs verspricht 50 Millionen Euro für Veranstaltungsbranche

Der Wert von Kunst und Kultur sei gerade in der Corona-Pandemie besonders deutlich geworden. Die Kultureinrichtungen waren mit die ersten, die schließen mussten, und die letzten, die wieder aufmachten, betont Falko Mohrs, seit November 2022 Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur. „Ich wünsche mir, dass sich die lebendige und breite Kulturlandschaft in Niedersachsen 2023 nach dieser Durststrecke wieder über Publikumszahlen wie vor der Pandemie freuen kann. Als Land werden wir die Veranstaltungsbranche mit insgesamt 50 Millionen Euro unterstützen.“

Für den Einzelhandel wünscht sich der Manager des Wolfsburger Designer Outlet-Centers, Michael Ernst, dass die Pandemie und andere Krisen in den Hintergrund rücken und „dass die Kunden den stationären Handel wieder lieben und schätzen lernen und wir für unsere Kunden da sein können“. Ernst hofft aber auch auf folgende Schlagzeile: „Der VfL spielt wieder in der Champions League.“ Wenn Wolfsburgs Fußballer und Fußballerinnen international spielen, profitierten Hotellerie, Gastronomie und Handel. Und: Wolfsburg müsse das „Graue-Maus-Image“ los werden. Seine Wunsch-Schlagzeile: „Wolfsburg gehört zu den Top 10 in Europa in der Kategorie ,Lebenswerte Städte’“. Ein solcher Preis würde auch den Fachkräftemangel in der Stadt minimieren.

Optiker Ehme de Riese glaubt fest an das Triple für die VfL-Fußballerinnen

Zeit zum Durchatmen ohne neue Krisen wünscht die Wolfsburger Ratsfrau und CDU-Landtagsabgeordnete Cindy Lutz den Bürgern und hiesigen Unternehmen. Folgende Schlagzeilen sieht sie deshalb vor ihrem geistigen Auge: „Energiekrise gelöst – große Belastungen für Familien und Unternehmen bleiben aus. Grüner Wandel konnte trotzdem deutlich beschleunigt werden“, „Russischer Angriffskrieg beendet – Ukraine und Russland schließen historische Kooperation zum Wiederaufbau“, „Aufatmen in der Kulturbranche – wichtige Hilfen kommen an, Kultureinrichtungen so gut besucht wie nie“ und „Wissenschaft und Wirtschaft schließen größte Kooperation – Deutschland als Innovationsland 2023 ausgezeichnet“.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Cindy Lutz aus Wolfsburg. Foto: CDU Wolfsburg / Archiv

Zuversicht sei das erste Gebot für 2023, meint Optiker Ehme de Riese. Deshalb glaubt der Wolfsburger Unternehmer, Kulturförderer und Frauenfußball-Fan fest daran, dass seine Wunsch-Schlagzeilen auch zu lesen sein werden. „Flaniermeile Porschestraße – dem Wolfsburger Einzelhandel ist es erneut gelungen, seine Gäste zu begeistern“. Er hoffe, dass mehr Menschen die Tastatur fürs Internet gegen die Klinken der Wolfsburger Geschäfte tauschen. Wie viele Menschen hofft auch Ehme de Riese auf die Nachricht: „Frieden in der Ukraine, Frieden in Europa“. In kultureller Hinsicht soll es heißen: „14 Jahre Lesetage im Hallenbad – aus Wolfsburg nicht mehr wegzudenken“. Und die sportlichen Ziele sind auch klar formuliert: „Champions League der Frauen: VW-Arena ist ausverkauft“ und „VfL-Frauen holen das Triple“. Seit 13 Jahren verfolge er die Entwicklung des Frauenfußballs. „Vor unseren Damen liegt ein phantastisches Jahr, das Respekt und große Akzeptanz verdient“, meint Ehme de Riese.

VfL-Star Maximilian Arnold hofft auf das internationale Geschäft

Klar, VfL-Mittelfeldstar Maximilian Arnold möchte am liebsten eine Erfolgsnachricht über den Wolfsburger Fußball-Bundesligisten lesen: „Der VfL Wolfsburg qualifiziert sich für das internationale Geschäft!“ Denn das, so Arnold, würde bedeuten, „dass wir die Bundesligasaison noch erfolgreich beendet haben, nachdemwir am Anfang etwas schweraus den Startlöchern gekommen sind“.

Die beiden Wunsch-Schlagzeilen der Wolfsburger Ratsfrau und SPD-Landtagsabgeordneten Immacolata Glosemeyer für 2023 sind: „Wolfsburger Pendler erfreut: Weddeler Schleife wird vorzeitig fertig“ und „Aufsichtsratsvorsitzende im Glück: Detmeroder Wahrzeichen ‚Don Camillo und Peppone‘ erstrahlt im modernen Gewand und glänzt mit Vollvermietung schon bei Eröffnung“.

Dezernentin Monika Müller wünscht sich, dass der Pizzawagen in Wendschott wieder öffnet

Drei konkrete Schlagzeilen wünscht sich Monika Müller, Wolfsburgs Dezernentin für Gesundheit, Soziales, Sport und Klinikum: Erstens: „Stadt, IG Metall und Werk gemeinsam für Inklusion – 2023 startet ,Zukunftstag’ für Jugendliche mit Handicap aus der Region“. Zweitens: „Minister Mohrs: Region wird Standort für Hebammenstudium“. Drittens: „VfL Wolfsburg: Erfolge der Frauen sollen sich auch im Aufsichtsrat spiegeln – Erster Verein in der 1. Bundesliga mit verbindlicher Frauenquote“. Müller hat aber auch noch eine ganz persönliche Wunsch-Schlagzeile, die sie mit einem Augenzwinkern mitteilt: „Pizzawagen in Wendschott wieder geöffnet!“

Dr. Andreas Beitin, Direktor des Wolfsburger Kunstmuseums. Foto: LARS LANDMANN / regios24 (Archiv)

Das Kunstmuseum Wolfsburg zeigt ab März 2023 eine Ausstellung mit einem Meister der Klassischen Moderne: Piet Mondrian. Die Wunsch-Schlagzeile von Kunstmuseumsdirektor Dr. Andreas Beitin lautet folglich: „Wolfsburg steht Schlange für Piet Mondrian!“ Beitin schwärmt: „Mondrians einzigartiger Stil ist nicht nur von der Mode, der Werbung oder dem Design unzählige Male zitiert worden, sondern vor allem auch von der Kunst. Somit kann er als der am meisten zitierte und variierte Künstler des 20. Jahrhunderts gelten.“

Polizeichefin Petra Krischker: Mehr soziales Miteinander statt Einsamkeit

Mehr Besonnenheit, Respekt und Verständnis zwischen allen Generationen, Geschlechtern und Nationalitäten sowie auch im sprachlichen Umgang untereinander, wünscht sich Petra Krischker, Chefin der Polizeidirektion Wolfsburg-Helmstedt. „Ich wünsche mir mehr soziales Miteinander statt Einsamkeit und dass das Wort ,Krise’ an Bedeutung verliert.“ Zudem wünsche sie sich Dankbarkeit, dass „wir in einem solch demokratischen Land leben dürfen, sowie Mut und Entschlossenheit, dieses hohe Gut gemeinsam zu verteidigen, und Zuversicht, auch schwere Zeiten überstehen zu können“.

Wolfsburg, die Region und Europa in den Blick nimmt Claudia Kayser. Die Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo wünscht sich folgende positiven Nachrichten in 2023: „Hürden am Nordkopf beseitigt – Volksbank kann mit der BraWo-City durchstarten“, „Stadt findet eine planerische Lösung für die Sanierung der Berliner Brücke“, „Armutsquote in der Region Braunschweig-Wolfsburg rückläufig“, „Aktion gemeinsam für mehr Sicherheit und Sauberkeit in der Wolfsburger Innenstadt zeigt dank der gemeinsamen Bemühungen von WMG, CMT, WAS, Anrainern und Bürgern Wirkung“, „Bürokratieabbau beschleunigt den Aufbau und Einsatz erneuerbarer Energien“ und „Innovationsschübe europäischer Start-ups ermöglichen verstärkten Umwelt- und Klimaschutz“.

Cadera-Chef Hendrik Wolf-Doettinchem hofft auf Masterplan für Porschestraße

Mit Blick auf das Weltgeschehen hofft Wolfsburgs Kreishandwerksmeister Reinhold Scholz auf Frieden in der Ukraine. Außerdem wünscht er sich die Nachrichten: „Wolfsburger Handwerk vermeldet Rekordzahl an Ausbildungsverträgen“, „Inflation sinkt drastisch – Verbraucherkonsum zieht an“ und „Bundesregierung legt historisch hohes Programm für den Wohnungsbau auf“.

Cadera-Geschäftsführer Hendrik Wolf-Doettinchem. Foto: Privat / Archiv

Mit Blick auf die Weltpolitik hofft Hendrik Wolf-Doettinchem, Geschäftsführer der Wolfsburger Traditionsbäckerei Cadera, auf einen Waffenstillstand in der Ukraine und dass die Energie wieder billiger wird. Und folgende Schlagzeilen wünscht er sich für Wolfsburg: „VfL- Frauen holen das Triple“, „Wolfsburg kann auch schön: Das ist der Masterplan für die Porschestraße“, „Baubeginn am Nordkopf – alle Genehmigungen für BraWo-City erteilt“ und „Baubeginn des VW-Trinity verzögert sich nicht so stark wie angenommen“.

Grizzlys-Manager Charly Fliegauf will lesen: „Die Grizzyls sind Deutscher Meister!“

Vor allem eine Schlagzeile sehnt Charly Fliegauf, Manager des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg, für das nächste Jahr herbei: „Die Grizzlys sind Deutscher Meister!“ Bisher hat der Wolfsburger Eishockey-Klub „nur“ die Vize-Meisterschaft feiern dürfen, ein Titelgewinn würde auch Fliegaufs langjährige Karriere in Wolfsburg krönen.

Ein Durchatmen für die Gastronomie-Branche wünscht sich Melanie Perricone. Die Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Kreisverband Wolfsburg-Helmstedt sagt: „Ich wünsche uns Gastronomen, dass wir vor positiveren Herausforderungen stehen als die letzten Jahre. Ich wünsche uns viele tolle Gäste, vor allem auch viele Hotelgäste. Ich wünsche mir, dass 2023 mit positiven Ereignissen in den Schlagzeilen ist und weniger mit Krisen und Krieg. Natürlich steht über allem Gesundheit für Freunde und Familie.“

