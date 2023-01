Vorsfelde. Am Neujahrsabend mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand an einem Wolfsburger Einfamilienhaus ausrücken. Das war die Brandursache:

Schreck für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Vorsfelde: Dort brach an Neujahr ein Brand aus. Die Feuerwehr rettete zwei Personen.

Galerie- Feuer am Neujahrestag in Vorsfelde

Schreck für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Vorsfelde: Dort brach an Neujahr ein Brand aus. Die Feuerwehr rettete zwei Personen.

Galerie- Feuer am Neujahrestag in Vorsfelde

Schreck für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Vorsfelde: Dort brach an Neujahr ein Brand aus. Die Feuerwehr rettete zwei Personen.

Galerie- Feuer am Neujahrestag in Vorsfelde

Schreck für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Vorsfelde: Dort brach an Neujahr ein Brand aus. Die Feuerwehr rettete zwei Personen.

Galerie- Feuer am Neujahrestag in Vorsfelde

Schreck für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Vorsfelde: Dort brach an Neujahr ein Brand aus. Die Feuerwehr rettete zwei Personen.

Galerie- Feuer am Neujahrestag in Vorsfelde

Schreck für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Vorsfelde: Dort brach an Neujahr ein Brand aus. Die Feuerwehr rettete zwei Personen.

Galerie- Feuer am Neujahrestag in Vorsfelde

Schreck für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Vorsfelde: Dort brach an Neujahr ein Brand aus. Die Feuerwehr rettete zwei Personen.

Galerie- Feuer am Neujahrestag in Vorsfelde

Schreck für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Vorsfelde: Dort brach an Neujahr ein Brand aus. Die Feuerwehr rettete zwei Personen.

Galerie- Feuer am Neujahrestag in Vorsfelde

Feuerwehreinsatz Feuer an Vorsfelder Einfamilienhaus: Brandursache wohl geklärt

Kein schöner Neujahrstag für die Bewohnerinnen und Bewohner eines Einfamilienhauses in Vorsfelde. Wie Feuerwehrsprecher Volkmar Weichert mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen kurz vor 20 Uhr zu einem Gebäudebrand im Bruchgartenweg alarmiert. Ein aufmerksamer Fußgänger hatte Flammen an der Eingangstreppe des Wohnhauses bemerkt und sofort die Feuerwehr gerufen.

Die Flammen im Eingangsbereich des Hauses waren bei Eintreffen der Feuerwehr deutlich zu erkennen. Zwei Personen befanden sich noch auf dem Balkon des Hauses, während vier andere Personen laut Feuerwehr bereits versuchten, den Brand mit Wasserschläuchen und Feuerlöschern selbst zu löschen. Das Feuer breitete sich in einem Holzverschlag mit Mülltonnen und Gartenutensilien aber weiter aus und drohte, auf das Wohnhaus überzugreifen.

Feuerwehr Vorsfelde: „Alle Personen schnell gerettet“

„Die Personen konnten alle schnell gerettet werden“, teilt Feuerwehrsprecher Weichert mit. Da sie nur wenig Rauch eingeatmet hatten, mussten die Beteiligten nach Untersuchung durch die Notärztin nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Nach einer Dreiviertelstunde konnte das Feuer durch die Einsatzkräfte gelöscht werden.

Laut Polizei ergaben die Ermittlungen, dass Brandstiftung ausgeschlossen werden kann. Mutmaßlich hatten zu früh entsorgte Feuerwerkskörper zu dem Brand der Mülltonnen geführt. Der Brand beschädigte die Treppe am Hauseingang, die Hauswand sowie die Hauseingangstür. Zudem wurde ein außen an der Hauswand verlaufendes Stromkabel beschädigt. Die Schadensermittlung dauert laut Polizei weiter an.

Während des Einsatzes war der Bruchgartenweg zeitweise vollständig gesperrt. Zum Brand in Vorsfelde waren die Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Vorsfelde und Hehlingen im Einsatz. Es war bereits der dritte Einsatz für die Feuerwehr im Laufe des Neujahrstages.

Mehr aus Wolfsburg und der Region:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de