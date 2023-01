Drei Einbrüche in Wolfsburg: Café, Büro und Wohnung betroffen

Wolfsburg. Gleich drei Einbrüche hat es am Silvesterwochenende in Wolfsburg gegeben. Ein Café suchten Diebe bereits zum dritten Mal auf. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei zieht eine bittere Bilanz vom Silvesterwochenende: Gleich an drei Orten ist in Wolfsburg eingebrochen worden. Betroffen sind ein Wohnhaus und zwei Geschäftsräume. In einem Fall warfen die noch unbekannten Täter sogar einen Gullydeckel in ein Fenster, um in die Räume zu gelangen.

In Fallersleben brachen Unbekannte bereits am Freitag bei hellem Tage in eine Wohnung in der Straße „Krummer Morgen“ ein. Laut Polizei kamen die Täter durch den Garten des Wohnhauses und gelangten mit einer Leiter auf den Balkon. Die geschlossenen Rollläden waren kein Hindernis für die Täter, sie drückten diese nach oben und öffneten gewaltsam die Balkontür.

Rabiate Einbrecher zertrümmern Fenster mit Gullydeckel

Nachdem die Täter so ins Innere des Wohnhauses gelangt waren, durchsuchten sie die Räume nach sich lohnender Beute. Anschließend flüchteten sie durch die Terrassentür im Erdgeschoss in unbekannte Richtung. Diese Tat geschah am Freitag zwischen 10.40 Uhr und 17.40 Uhr.

Besonders rabiat gingen Einbrecher in einem Bürogeschäft am Brandenburger Platz vor. Mit einem Gullydeckel warfen die Täter eine Fensterscheibe ein, um in die Büroräume zu gelangen. Bei dieser Tat, die zwischen Freitagmittag, 13 Uhr und Sonntagmorgen, 9.45 Uhr, passierte, entwendeten die Täter zwei Geldkassetten mit noch unbekanntem Inhalt.

Café im Amselweg ist zum dritten Mal betroffen

Hart trifft es das Amsel Kaffee im Amselweg. Das Café wurde nun zum dritten Mal von Einbrechern heimgesucht. Zwischen Freitag, 30. Dezember, 14 Uhr, und Montagmorgen, sind Unbekannte in den Laden eingestiegen. „Das Café war über Silvester geschlossen, den Einbruch haben wir erst am Montagmorgen bemerkt“, berichtete Inhaber Sebastian Fork in einem Telefonat.

Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und gelangten so in die Räume des Cafés. Hier entwendeten die Diebe etwas Wechselgeld und ein Smartphone. „Es war die gleiche Taktik wie vor ein paar Wochen“, erzählte Geschäftsführer Fork gegenüber unserer Zeitung.

Erst Ende November haben Einbrecher in dem Café ein Fenster aufgebrochen. Beim ersten Einbruch Mitte September hebelten die Diebe ein Fenster aus. Im Laden richteten sie seinerzeit viel Chaos an. „Am Anfang dachten wir noch an einen Zufall. Jetzt haben vor allem die Mitarbeiter ein mulmiges Gefühl“, berichtete Café-Betreiber Fork.

Polizei Wolfsburg hofft auf Zeugenhinweise

In allen drei Fällen hoffen die Ermittler darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Tel. (05361) 46460.

red/pop

