Die Corona-Pandemie mit Lockdowns & Co. hat To-go-Angebot und Lieferservice in der Gastronomie befeuert – und damit auch das Abfallaufkommen. Gleichzeitig ist aber auch das Interesse an wiederverwendbaren Verpackungen für Essen zum Mitnehmen gestiegen. Nun macht der Gesetzgeber strikte Vorgaben: Seit 1. Januar gilt die so genannte Mehrwegangebotspflicht. Was das in der Praxis bedeutet, berichten Wolfsburger Gastronomen.

An einem großen System beteiligt sich der Burger-Lieferdienst „Bur­germe“. „Wir haben die Verpackungen schon da und gehen damit in einer Woche online“, berichtet Dennis Schmerling, Leiter der Wolfsburger Filiale in der Rothenfelder Straße. Dann sollen Kunden in der App wählen können, ob sie Burger oder Salat in einer Mehrweg-Verpackung möchten. „Für Pommes bieten wir das aber nicht an“, sagt Schmerling.

Zum Einsatz kommt dort das pfandfreie Mehrweg-System von Vytal, nach eigenen Angaben Europas größtes digitales System. Es bekam 2021 den Blauen Engel, das Umweltzeichen des Bundesumweltministeriums.

Nicht alle Gastronomen haben schon Mehrweg-Verpackungen

Noch keine Lösung parat haben mehrere der angefragten Gastronomen. „Wir überlegen noch“, räumt Geschäftsführer Hüseyin Eroglu vom Arena Restaurant in der Porschestraße ein. Woran hapert’s? „Die Schwierigkeiten sind die Kosten. Man hält sich gerade so über Wasser, und dann kommt das noch obendrauf“, sagt er. „Außerdem haben wir viele Gäste aus Büros. Wie sollen die ihre eigene Verpackung mitbringen?“

Eroglu betont: „Wir finden das grundsätzlich gut und freuen uns, wenn jemand seine eigene Verpackung mitbringt.“ Und statt in Alu würden die Speisen immerhin in Pappschalen verpackt.

Murat Eroglu zeigt die Einweg-Speisenbehälter, mit denen das Arena Restaurant in der Porschestraße arbeitet. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Einige Betriebe in Wolfsburg machen mit bei Recup/Rebowl

Auch Davide Salamoni hat trotz der Pflicht noch keine Lösung im Angebot. „Wir haben zum Beispiel Alu-Schalen für Nudelgerichte. Wenn wir unsere Speisen in Mehrweg-Verpackungen füllen, kommt das Essen nicht so an, wie die Leute sich das wünschen“, argumentiert der Inhaber des Ristorante Bingo Bingo im Schachtweg. Auch in von den Kunden mitgebrachte Behälter werde noch nicht umgefüllt. „Das wäre zu viel Arbeit.“ Immerhin: „Wir sind schon von Plastik- auf Papptüten umgestiegen“, betont er.

Einige Betriebe in Wolfsburg machen schon seit einiger Zeit mit beim Pfandsystem Recup/Rebowl, nach eigenen Angaben Deutschlands größtes Mehrwegsystem. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) arbeitet an einer Ausweitung des Systems, für das Wolfsburg vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland sowie dem Deutschen Städtetag als kunststoffbewusste Kommune ausgezeichnet wurde.

Dennis Schmerling von Burgerme in der Rothenfelder Straße zeigt die Mehrweg-Behälter von Vytal, die bei der Burgerkette zum Einsatz kommen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Rebowl-Schalen noch nicht sehr weit verbreitet

Doch während die Recup-Becher in der Stadt in Cafés, Bäckereien, Tankstellen und anderswo schon weit verbreitet sind, ist bei den Rebowl-Schalen noch viel Luft nach oben. Laut der Recup-App kommt sie aktuell nur bei einer guten Handvoll Unternehmen zum Einsatz. Darunter sind die Volkswagen-Kantinen, Möbel Buhl, Brackstedter Mühle, Biomarkt Sonnenschein und das Glöck’l.

Seit 2021 ist der Imbiss am Reislinger Markt bei Rebowl dabei. „Ich fand die Idee schon damals gut, und auch die Idee hinter der aktuellen Verordnung ist prima“, sagt Glöck’l-Inhaber Florian Hary. „Man hat ja schon in der ersten Corona-Zeit gesehen, wie viel Müll durch Essen zum Mitnehmen entsteht.“

Im Glöck’l gibt’s schon seit 2021 Mehrweg-Behälter

Allerdings hat Hary, Bezirksvorsitzender im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, vollstes Verständnis für Betriebe, die die Mehrweg-Pflicht nicht ohne weiteres umsetzen können. „Das ist noch nicht ausgereift, das ist noch gar nicht für jeden lösbar, es fehlt an Angeboten für die unterschiedlichen Gastronomien. In die Schale bekomme ich keine Pizza hinein, auch mit einem Döner wird’s schwierig. Und keiner würde seine Pommes in eine Tupperdose packen lassen.“

Womit sich für den Dehoga-Bezirksvorsitzenden auch das zweite Problem auftut. Denn die Verordnung sieht vor, dass Kunden ab sofort einen Anspruch haben, dass ihre Speisen in mitgebrachte Behälter gefüllt werden. „Fremdverpackungen sind ein Hygiene-Thema“, betont Hary. „Wir nehmen die Rebowl-Schalen von den Kunden zurück und geben neue aus. Aber was mache ich mit anderen Verpackungen von Kunden?“ In der Gastronomie werde viel Wert auf Hygiene gelegt. Aber wer garantiere, dass mitgebrachte Behälter hygienisch einwandfrei sind?

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Dehoga-Bezirksvorsitzender weist auf Hygiene-Problem hin

Die Verordnung nimmt letztlich die Gastronomen in die Pflicht: Der Verkäufer habe „durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass beim Herstellen beziehungsweise beim Befüllen das Risiko einer Kontamination des Umfelds oder anderer Lebensmittel durch das kundeneigene Behältnis beherrscht und minimiert wird“.

Spannend findet der Dehoga-Bezirkschef auch die Frage, was passiert, wenn Betriebe keine Mehrweg-Behälter anbieten oder füllen: „Wer kontrolliert das? Und wie wird das geahndet?

Das steht in der Verordnung zur Mehrwegangebotspflicht

In der Bundesverordnung zur Mehrwegangebotspflicht sind die Vorgaben geregelt. Auf der Homepage des Bundesministeriums für Verbraucherschutz gibt es Antworten auf wichtige Fragen dazu. Unter anderem heißt es: „Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs verkaufen, sind ab 2023 verpflichtet, ihre Produkte sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Die Mehrwegvariante darf nicht teurer sein als das Produkt in der Einwegverpackung.“

Von der Pflicht ausgenommen sind kleinere Geschäfte wie Imbisse, Spätkauf-Läden und Kioske, in denen insgesamt fünf Beschäftigte oder weniger arbeiten und die eine Ladenfläche von nicht mehr als 80 Quadratmetern haben. Diese Betriebe müssen jedoch ihren Kundinnen und Kunden ermöglichen, deren eigene, mitgebrachte Mehrwegbehältnisse befüllen zu lassen. Ketten können von der Ausnahme für kleine Unternehmen keinen Gebrauch machen: Wenn im gesamten Unternehmen insgesamt mehr als fünf Beschäftigte arbeiten, gilt die Ausnahme nicht für sie.

Wenn Lebensmittel oder Getränke in von der Kundschaft mitgebrachte Dosen oder Becher gefüllt werden, beschränkt sich die Verantwortung der Verkäuferinnen und Verkäufer auf die einwandfreie Beschaffenheit des Lebensmittels nur bis zum Befüllungsvorgang.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de