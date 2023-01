Abrisskalender 2023: Wolfsburgs Schottergärten kommen groß raus

Der Abrisskalender von DuMont spießt jedes Jahr 365 Bau- und Gestaltungssünden in Deutschland auf. Dieses Mal ist Wolfsburg gleich zehnmal vertreten. Einfamilienhäuser im Stil italienischer Villen, Schottergärten und so mancher Gartenzaun gefallen den Machern gar nicht.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Wenn allerdings in deutschen Vorgärten grabsteinartige Stelen auf weiße Kiesel treffen, das Erdgeschoss von Fachwerkhäusern in Urinsteingelb geklinkert ist, wenn römische Fresken an Kneipenfronten prangen oder gleich mehrere Fenster auf einmal zugemauert sind, finden das vermutlich die meisten Betrachter hässlich oder zumindest verwunderlich.

Wobei das Bedenklichste an diesem Bausünden-Kalender ist, wie oft man sich bei den Fotos fragt, was an diesem Gebäude oder jener Mauer das Schlimme ist. So sehr hat man sich an das Grauen an vielen Straßen schon gewöhnt.

10 Wolfsburger Häuser, Gärten und Zäune zum „Abreißen“

Das erste Mal in Wolfsburg „abreißen“ durften die Besitzer des neuen Abrisskalenders gleich am Montag, 2. Januar. Das Kalenderblatt zeigt einen weitläufig grau geschotterten Vorgarten vor weißem Klinker. Optisch hervorgehoben reihen sich auf einem Rechteck aus weißen Kieseln drei Kugeln, vermutlich Buchsbaum. Davor noch etwas, das aussieht wie zwei Gullys und ein kleiner Schornstein. Es ist schwer zu beschreiben. Man muss es gesehen haben.

„Alles in Balance“ steht unter dem Blatt vom 29. Januar. Hier wurden auf einem gepflasterten Vorplatz eines Wohnhauses zwei Auslassungen mit vielen kleinen dunkel- und hellgrauen Steinen gefüllt, die Yin-und-Yang-Zeichen bilden. Besonders originell: Die eigentlich runden Symbole sind auch noch eckig.

Abrisskalender zeigt Bausünden aus ganz Deutschland

Weiter geht es Anfang Februar mit einer Gartenmauer, die vage an die Zinnen einer Burg erinnert, und im April mit einer Reihe von Einfamilienhäusern, die in Italien weniger auffallen würden als im östlichen Niedersachsen. „Die nördlichste… Enklave...der Toskana...befindet sich… in Wolfsburg“, heißt es unter den Fotos auf den fünf Kalenderblättern.

Sehr schön auch etwas, das aussieht wie ein eher unschöner Metallzaun, dessen Lücken zugemauert wurden. Beispiele aus anderen Städten zeigen noch besser, dass hier Fotoplanen zum Einsatz kamen. Das Wolfsburger Grauen endet mit einem grauen Haus mit einem grauen Vorbau, gesäumt von einer Mauer aus mit grauen Steinen gefüllten grauen Gabionenkörben, geziert von einem Schottergarten aus ambitioniert beschnittenen Büschen auf grauem Stein und hellgrauen Kieseln.

Viel Grau in Grau in Wolfsburger Vorgärten

Die Architekturhistorikerin Turit Fröbe schreibt übrigens zu ihrer Bausünden-Sammlung, die Bildauswahl sei subjektiv, ausschließlich vom Zufall bestimmt und hochgradig ungerecht. „Sie sagt rein gar nichts über die Stadtbilder aus, in die die Bausünden eingebettet sind. Wenn einige Städte häufiger präsent sind als andere, kann es daran liegen, dass ich auf ein Nest gestoßen bin, in dem sich die Nachbarn untereinander zu kreativen Höchstleistungen inspiriert haben. Wahrscheinlicher aber ist, dass ich mich dort einfach länger aufgehalten habe und entsprechend mehr Zeit hatte, Fundstücke aufzuspüren.“

Das könnte in Wolfsburg der Fall gewesen sein: Fröbe leitete im vergangenen Jahr das Projekt Wolfsburger Wohnzimmer, das eine Attraktivierung der Innenstadt zum Ziel hat.

