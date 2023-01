Wetterwarnung: Sturmböen fegen über Wolfsburg hinweg

Stürmisches Wetter in Wolfsburg: In der Poststraße, in Höhe der Ostfalia-Hochschule, ist am Mittwoch ein Bauzaun umgefallen.

Stürmisches Wetter mit Regen statt Schnee: Über ganz Deutschland zieht am Mittwoch ein Sturm hinweg. Bei milden Temperaturen so mitten im Winter hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für Wolfsburg eine Amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben.

Zu größeren Schäden ist es im Tagesverlauf im Wolfsburger Stadtgebiet nach Informationen unserer Zeitung nicht gekommen. Hier und da fegte der Wind aber lose Gegenstände um. In der Poststraße, in Höhe der Ostfalia-Hochschule, kippte ein Bauzaun um.

Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge sprach am Mittwochnachmittag mit Blick auf das Wetter von einer entspannten Einsatzlage. Von der Leitstelle der Berufsfeuerwehr hieß es kurz nach 17 Uhr ebenfalls: „Alles ruhig!“

Deutscher Wetterdienst warnt in Wolfsburg vor Sturmböen

Für die Zeit von 10 bis 18 Uhr warnt der DWD für Wolfsburg: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h gerechnet werden.“

Auch am Abend und in der Nacht lässt der Wind nicht nach, bis 4 Uhr am Donnerstag warnt der DWD weiterhin vor Sturmböen – dann mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Stundenkilometern aus westlicher Richtung.

Die Wetterprofis empfehlen: „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, warnt der Wetterdienst. Es könnten zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Also am besten auch lose Gegenstände im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon befestigen oder hineinholen.

Stürmisches Wetter: Brockenbahn stellt Betrieb ein

Nicht nur in Wolfsburg ist es am Mittwoch stürmisch. Für ganz Deutschland waren verbreitet Sturm- und Windböen vorhergesagt. Auf dem Brocken im Harz wurde am Mittwoch wegen des Wetters der Betrieb der Harzer Schmalspurbahnen eingestellt. Betroffen ist der Zugverkehr zwischen Schierke und dem Brocken. Auf dem übrigen Streckennetz der Harzquer- und Selketalbahn seien die Züge weiter unterwegs.

