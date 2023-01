Schützenfest Wolfsburg So wird das Schützenfest 2023 in Wolfsburg

Es ist seit mehr als 70 Jahren einer der großen Höhepunkte im Wolfsburger Veranstaltungsjahr: Das Schützen- und Volksfest der Schützengesellschaft Wolfsburg zog 2022 rund 400.000 Besucher in den Allerpark. Für 2023 hat Schützenchef Stefan Wolters jetzt die Bands gebucht. Auch die ersten Verträge für die Fahrgeschäfte sind so gut wie unterschrieben.

Das 71. Wolfsburger Schützenfest steigt vom 12. bis 21. Mai 2023. Das Programm im Festzelt eröffnet die Band, die bislang als Einzige das Zelt im übertragenen Sinne zum Bersten brachte: Karat. 2019 war es beim Auftritt der DDR-Kultband so voll, dass die Schützengesellschaft aus Sicherheitsgründen niemanden mehr reinlassen konnte.

In diesem Jahr spielt Karat am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr in Wolfsburg. Natürlich bei freiem Eintritt. „Die freuen sich total, dass sie wiederkommen“, sagt Stefan Wolters. Für den Fall, dass wieder nicht alle Fans ins Zelt passen, verspricht er eine Tonübertragung nach draußen.

Wolfsburger Schützen- und Volksfest steigt im Mai 2023

Ganz frisch hat er die Zusage von Achim Petry bekommen. Der Sohn des Schlagersängers Wolfgang Petry ist musikalisch in die Fußstapfen seines Vaters getreten und wird auf dem Schützen- und Volksfest sowohl eigene Songs als auch Hits seines Vaters singen. Achim Petrys Auftritt in Wolfsburg ist für Freitag, 19. Mai, geplant.

Zwischen den Auftritten von Karat und Achim Petry bereitet die Schützengesellschaft die folgenden Veranstaltungen im Festzelt vor: Am Samstag, 13. Mai, kommt erneut Maria Crohn mit ihrer Travestieshow. Die Schützengesellschaft hat mit Maria Crohn einen „Endlos-Vertrag“ geschlossen. Die Mitglieder wollen damit auch darauf aufmerksam machen, dass der Verein offen ist für Mitglieder jeder sexueller Orientierung.

Karat und Achim Petry spielen auf Wolfsburger Schützenfest

Die Ostrockband Karat spielt erneut auf dem Wolfsburger Schützenfest. Als sie 2019 das Programm eröffnete, war das Festzelt rappelvoll. Foto: Helge Landmann / regios24 (Archivbild)

Am Sonntag, 14. Mai, wird es im Zelt ruhiger zugehen, eventuell mit dem Schützentag. Am Montag, 15. Mai, findet der Seniorennachmittag mit der Siebenbürger Blaskapelle statt. Am Mittwoch, 17. Mai, steigt der Hofbrauhausabend mit der Brauerei Wolters und den Trenkwaldern. Die Trenkwalder spielen auch beim zünftigen Festessen an Christi Himmelfahrt (18. Mai, 11 bis 15 Uhr). Auf der After-Show-Party am Donnerstagabend legt dann ein DJ auf.

Das Party-Programm beschließen am Samstag, 20. Mai, erneut die Lokalmatadoren von Stürmer Deluxe. „Die rocken die Bude“, verspricht Stefan Wolters.

Trenkwalder treten an zwei Tagen in Wolfsburg auf

Erwartungsgemäß gut läuft auch die Belegung des Festplatzes. „Wir können aus dem Vollen schöpfen“, stellt Stefan Franz fest. Wie im vergangenen Jahr organisiert er gemeinsam mit seinem Agenturpartner Thomas Bronswyk für die Schützengesellschaft den Schausteller-Betrieb. Weil das Schützen- und Volksfest 2022 sehr gut gelaufen sei, hätten sich viel mehr Schausteller beworben als sonst, sagt Franz. Bereits direkt nach der Veranstaltung hatten die Schausteller von außergewöhnlich hohen Einnahmen berichtet.

Schon bald will Franz die ersten Top-Attraktionen unter den Karussells und Fahrgeschäften bekannt geben. Bis dahin verrät der Schausteller nur so viel: „Es wird bestimmt wieder eine attraktive Veranstaltung mit vielen Neuheiten.“

Schützen-Vorsitzender Stefan Wolters wünscht sich bessere weltpolitische Rahmenbedingungen als 2022: „Wir hoffen, dass wir dieses Schützenfest wieder in friedlichen Zeiten feiern können, dass wir die Pandemie ganz zu den Akten legen können und dass das Fest wieder so erfolgreich wird wie letztes Jahr.“

