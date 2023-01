Einbrecher zertrümmern Fenster an Wolfsburger Wohnhaus

Wolfsburg. In der Einsteinstraße kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus. In Westhagen haben Unbekannte Mülltonnen angezündet.

Unbekannte Täter entkamen am Mittwochnachmittag, nachdem sie in ein Wohnhaus in der Wolfsburger Einsteinstraße eingestiegen waren. Das teilt die Polizei Wolfsburg mit. Zwischen 14 Uhr und 18.40 Uhr zerschlugen die Täter eine Fensterscheibe, um ins innere des Hauses zu gelangen.

Polizei hofft auf Beobachtungen von Nachbarn oder Passanten

Im Haus durchsuchten die unbekannten Täter nahezu alle Räume nach lohnender Beute. Was die Täter erbeuten konnten und wie hoch der angerichtete Schaden ist, wird zurzeit noch ermittelt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder vorbeifahrende Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg telefonisch entgegen unter (05361) 46460.

Unbekannte Brandstifter zünden Mülltonnen in Westhagen an

In Westhagen haben unbekannte Täter am Mittwochabend Altpapiertonnen in einem Holzunterstand an der Potsdamer Straße in Brand gesetzt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen kurz nach neun Uhr die brennenden Tonnen bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Diese war binnen weniger Minuten vor Ort und löschte den Brand.

Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte die beiden Altpapiertonnen vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Von daher suchen die Ermittler Zeugen, die zwischen 21 Uhr und 21.18 Uhr verdächtige Personen an dem Holzunterstand beobachtet haben. Insbesondere sucht die Polizei nach Hinweisen zu einer dunkel gekleideten Person mit Kapuze und hellen Schuhen, die sich gegen 21.18 Uhr in unmittelbarer Nähe des Brandortes aufgehalten hat.

Laut Zeugenaussage ist die Person in Richtung Brieger Weg gegangen. Ob es bei der Person um einen Zeugen oder Tatverdächtigen handelt ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 entgegen.

