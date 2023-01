Wolfsburg. Volkswagen Immobilien hat die Schranken zurückgebaut. Nun ist das neue Quartier für jedermann zugänglich. Wie es in den Steimker Gärten weitergeht.

Steimker Gärten Wolfsburger haben jetzt freie Fahrt in die Steimker Gärten

Einfahrt frei: Direkt zu Beginn des Jahres wurden die Schrankenanlagen an beiden Zufahrten in die Steimker Gärten demontiert, sodass ab sofort eine uneingeschränkte Zufahrt von der Nordsteimker Straße in den neuen Stadtteil möglich sein soll, wie Volkswagen Immobilien mitteilt.

„Die Entstehung eines neuen Stadtteils erfordert bis zu einem gewissen Zeitpunkt klare logistische Abläufe, speziell für den Baustellenverkehr. Daher die bisherige Schrankenlösung. Jetzt wird es Zeit, dass wir das Quartier für alle Bewohner und Besucher sowie den öffentlichen Verkehr uneingeschränkt öffnen. Damit sind auch das Bäckereicafé Cadera und Papes Gemüsegarten uneingeschränkt erreichbar, was einen weiteren Meilenstein der Quartiersentwicklung darstellt“, sagte VWI-Geschäftsführer Meno Requardt.

Neben dem großen Besucherparkplatz an der zweiten Quartierseinfahrt stehe temporär ein zusätzlicher Parkplatz mit 70 Stellplätzen an der ersten Einfahrt zur Verfügung. Zudem würden im Zuge des Straßenendausbaus sukzessive weitere Stellplätze entlang der Straßen realisiert. Geplant sei hier für das kommende Jahr auch ein E-Carsharing-Standort und die Aufnahme des Busverkehrs durch das Quartier.

Steimker Gärten erhalten finale Gestaltung

Der Straßenendausbau im ersten Bauabschnitt werde im kommenden Jahr in vielen Teilbereichen des ersten Bauabschnittes fortgesetzt. Zudem hätten unlängst umfangreiche Baumpflanzungen im Quartier begonnen. „Immer mehr Bereiche erhalten sukzessive damit wie geplant ihre finale Ausgestaltung“, heißt es in der Mitteilung.

Im ersten Quartal 2023 sollen Meyer Projektentwicklung und Urbainity mit der Realisierung des größten Bauvorhabens im Quartier beginnen. Direkt am Quartiersplatz mitten im Zentrum der Steimker Gärten soll eine große Wohnanlage mit einem Edeka-Markt mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern entstehen. Die Eröffnung des Supermarktes soll Anfang 2025 gefeiert werden.

