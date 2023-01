Trickdiebstahl-Duo bestiehlt Wolfsburger Ehepaar

Ein älteres Ehepaar im Wolfsburger Stadtteil Teichbreite ist Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Das teilt die Polizei mit. Die Täter erbeuteten Schmuck und konnten unerkannt entkommen. Am Donnerstagnachmittag klingelte es laut Mitteilung der Polizei an der Wohnungstür eines älteren Ehepaars. Als die Frau die Tür öffnete, stellte sich der Seniorin ein ihr unbekanntes Paar als ehemalige Nachbarn vor.

Die unbekannte Frau und der Mann gaben an, auf der Suche nach einer seniorengerechten Wohnung für ihren Vater zu sein und baten darum, sich die Mietwohnung einmal ansehen zu dürfen. Die gutgläubige Seniorin ließ das Duo in die Wohnung. Während die Unbekannte sich mit dem Wohnungsmieter unterhielt, zeigte die Seniorin dem unbekannten Mann die Räumlichkeiten. Im Schlafzimmer bat der Unbekannte die Seniorin um ein Maßband, woraufhin sie kurzfristig den Raum verließ.

Betrüger schauen sich Wohnung an und lenken die Bewohner mit Tricks ab

Als die ältere Dame zurückkam bemerkte sie, wie sich der Mann verdächtig an einem Regal zu schaffen machte. Sie sprach ihn sofort auf sein Verhalten an und forderte ihn lautstark auf, umgehend die Wohnung zu verlassen. Daraufhin verließ das Duo fluchtartig die Wohnung. Wenig später stellte das Ehepaar fest, dass aus einer Schatulle Schmuck fehlte.

Das Täter-Duo ist laut Polizei zwischen 30 und 40 Jahre alt. Der Mann war geschätzte 1,70 Meter groß, hatte lange schwarze Haare und trug dunkle Kleidung. Die Frau hatte lange schwarze Haare, war etwa 1,80 Meter groß und trug einen langen weißen Mantel. Wer Hinweise auf das Täter-Duo oder ein verdächtiges Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Nummer (05361) 46460 zu melden.

Vor kurzem hat die Polizei in Göttingen die Wohnungen mutmaßlicher Trickbetrüger durchsucht und dabei eine große Menge an Schmuckstücken gefunden. Mithilfe dieses Schmucks will die Polizei Geschädigte in weiteren Betrugsfällen in Wolfsburg und Goslar finden.

Unbekannte brechen in Neue Schule in Wolfsburg ein

Unbekannte Täter sind in die Neue Schule in Wolfsburg eingebrochen und haben laut Polizei einen Computer gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen müssen die Täter zwischen Mittwochvormittag, 11.30 Uhr, und Donnerstagvormittag in das Schulgebäude in der Heinrich-Heine-Straße eingedrungen sein. In einem Unterrichtsraum wurden die Täter fündig und demontierten einen Computer.

Hinweise nimmt die Wolfsburger Polizei entgegen

Die Polizei Wolfsburg sucht nun nach Zeugen. Wer im Zeitraum der Tat, zwischen dem 4. und 5. Januar, verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden. Derzeit häufen sich Einbrüche in der Region. Kürzlich sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wolfsburger Einsteinstraße eingedrungen.

