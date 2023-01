Kommentar: Barrierefrei nur in finanziell guten Zeiten?

Kommentar von Barbara Benstem: Barrierefreiheit nur in guten Zeiten?

Kommende Woche geht es los, am 11. Januar ist Ratssitzung. Dann wird der Wolfsburger Haushalt besprochen. Dann werden wohl auch die Verteilungskämpfe starten. Wieviel Kultur, Sport, Soziales können wir uns noch leisten, was ist ein Muss, auf was kann verzichtet werden? Die finanzielle Lage ist bekanntlich desaströs, Rücklagen sind vermutlich dieses Jahr aufgebraucht. Es droht die Haushaltsaufsicht durchs Land. Wer hat die stärkste Lobby im Rücken? Diese Frage wird eine Rolle spielen. Jeder kann sich dabei selbst beantworten, wie groß die Lobby in unserer Stadt für Menschen mit Beeinträchtigungen ist. Fakt ist, jeder von uns kann von jetzt auf gleich im Rollstuhl sitzen, zum Pflegefall werden, beeinträchtigt sein. Teilhabe ist der Schlüssel. Inklusion, das Miteinander von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, ist der Weg zur menschlichen Gesellschaft. Barrierefreiheit nur in guten finanziellen Zeiten umzusetzen wäre ein Armutszeugnis.

