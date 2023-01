Klinikum Wolfsburg: Corona-Testzentrum zieht um

Wolfsburg. Das Corona-Testzentrum am Klinikum Wolfsburg zieht um. Der neue Standort ist für Besucher noch praktischer.

Das Corona-Testzentrum des Klinikums Wolfsburg ist künftig direkt am Haupteingang zu finden. Nach dem Umzug öffnet es am Montag, 9. Januar, erstmals in seinen neuen Räumen im Foyer.

Während der Öffnungszeiten können sich dort künftig beispielsweise Besucher und Besucherinnen von stationären Patienten auf Covid-19 testen lassen. Das Testzentrum ist zudem Anlaufstelle für Patienten und Patientinnen, die vor ihrer ambulanten oder stationären Behandlung im Klinikum einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, sowie für alle weiteren Menschen, die sich auf Corona testen lassen möchten oder müssen.

„Durch den Umzug erleichtern wir insbesondere den Besuchenden und Patient*innen den Zugang zum Klinikum“, erklärt Klinikumsdirektor André Koch. „Bisher befand sich unser Testzentrum auf der Ostseite des Gebäudes, direkt gegenüber vom Tiergehege. Der zusätzliche Weg dorthin entfällt jetzt.“

Corona-Testzentrum zieht ins Foyer des Klinikums Wolfsburg

Der Umzug des Testzentrums an den neuen Standort innerhalb des Klinikums wurde möglich, weil im Foyer des Klinikums bislang vermietete Räume frei wurden. Das Klinikum betreibt das Testzentrum, da laut der aktuell geltenden Corona-Verordnungen der Zutritt zu Krankenhäusern nur mit einem negativen Corona-Testergebnis möglich ist. Dieses darf bei einem Antigenschnelltest nicht älter als 24 Stunden, bei einem PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein.

Das Testzentrum des Klinikums Wolfsburg hat von montags bis freitags (außer feiertags) jeweils zwischen 7 und 17 Uhr geöffnet und bietet neben Antigenschnelltests auch PCR-Testungen an. Nutzende der Corona-Warn-App können sich ihr Testergebnis direkt auf ihr Smartphone senden lassen, sofern sie in der App ein Schnelltestprofil eingerichtet haben.

Seit ein Großteil der Corona-Schnelltests kostenpflichtig ist, ist die Nachfrage bei vielen Betreibern von Testzentren drastisch eingebrochen. Etliche Testzentren sind darum inzwischen geschlossen. Besucherinnen und Besucher sowie Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern gehören allerdings zu den Gruppen, die weiterhin Anspruch auf einen kostenlosen Bürgertest haben.

