Das läuft im Februar im Wolfsburger Scharoun-Theater

Der Schauspieler Helmut Zierl erzählt am Donnerstag, 23. Februar, im Wolfsburger Scharoun-Theater von sich und seinem ganz persönlichen Sommer 1971.

Mit schrägen Ereignissen, seltenen Klängen, feinster Sprache und sehr persönlichen Momenten präsentiert sich das Programm im Scharoun-TheaterWolfsburg im Februar.

Das Kult-Musical „Der kleine Horrorladen“ von Alan Menken und Howard Ashman spielt lustvoll mit Horror- und Comedy-Elementen – bizarr, witzig und abgedreht wird eine Pflanze im Blumenladen von Mr. Mushnik zum gefräßigen Ungetüm. Das schräge Musical zeigt das Landestheater Detmold am Freitag, 3. Februar.

Unprätentiös, ergreifend und humorvoll erzählt „Once“ am Sonntag, 5. Februar, die Geschichte des Straßenmusikers Guy und einer jungen Pianistin. Über die Liebe zur Musik entsteht aus einer zufälligen Begegnung eine Freundschaft zwischen zwei Unbekannten, die ihre Leben nachhaltig bereichern wird. Basierend auf dem gleichnamigen irischen Independentfilm von John Carney kommt ein mitreißendes Musical mit einem multitalentierten Ensemble in einer deutschsprachigen Erstaufführung auf die Theaterbühne.

Alphornistin spielt in Wolfsburg mit Staatsorchester

Das Ensemble der renommierten Kammeroper Prag gastiert am Sonntag, 12. Februar, mit Rossinis Komischer Oper „Der Barbier von Sevilla“ in Wolfsburg. Rossinis leichte wie kontrastreiche Musik voller Grazie und Übermut ist und bleibt unwiderstehlich.

Ganz „natürlich“ ist der Klang eines Alphorns, außergewöhnlich hingegen ist dieses Instrument innerhalb eines Konzertes. Die Alphornistin Eliana Burki gehört zu den international erfolgreichsten Vertreterinnen dieses seltenen Fachs. Die Grenzgängerin mit einer Passion für klassische Musik spielt im Sinfoniekonzert am Dienstag, 14. Februar, zum Valentinstag zusammen mit dem Staatsorchester Braunschweig das Alphornkonzert von Jean Daetwyler. Es erklingen zudem Beethovens 6. Sinfonie „Pastorale“ sowie Debussys sinfonisches Werk „La Mer“.

Ni Fan und Lukas Böhm zeigen die Vielfalt von Percussion

Das Weltklasse-Percussion-Duo Ni Fan und Lukas Böhm zeigt am Mittwoch, 15. Februar, die große Vielfalt seines Könnens – in verschiedensten Musikstilen, mit visuellen Effekten und auf mehreren Instrumenten wie dem Marimbaphon und dem Vibraphon. „Double Beats: Fascination of Percussion“ wird vom Theater als faszinierende, virtuose und sensationelle Percussion-Show angekündigt. Das Repertoire reicht von Bach über Piazzolla bis hin zu Bartok und beinhaltet zahlreiche Adaptionen sowie Auftragskompositionen auf traditionellem wie auch modernem Instrumentarium.

Friedrich Wolf schrieb das Theaterstück „Professor Mamlock“ über einen jüdischen Arzt, der 1933 allen Widrigkeiten zum Trotz stur und unbelehrbar unter den rassistischen Machthabern weiterarbeitet und scheitert. Das am Donnerstag, 16. Februar, im Scharoun-Theater gezeigte Schauspiel mit Gustav Peter Wöhler kratzt an der Gegenwart, reflektiert dabei aktuelle politische Ereignisse und entdeckt Parallelen zur Gegenwart: Die Abneigung gegen das Fremde wächst, und gleichzeitig verstummt die Menge, der es voller Entsetzen die Sprache verschlägt.

Ulrich Tukur, Christian Redl und Helmut Zierl kommen nach Wolfsburg

Zwei bewegende Lesungen mit herausragenden Schauspielern bietet der Februar zudem: Am Freitag, 17. Februar, erinnern Ulrich Tukur und Christian Redl in „Vom Zauber einer verwehenden Sprache – Deutsche Gedichte und Balladen“ eindrucksvoll an den Ursprung von Theater: die Texte, die Sprache, mit der man gute Geschichten erzählt. Nur mit ihrer Stimme und ihrer Mimik zaubern Tukur und Redl mit Texten von Goethe, Heine über von Eichendorff, Fontane bis zu Brecht, Enzensberger und Kästner berührende Welten auf die Bühne, begleitet von Klängen der Pianistin Olena Kushpler.

In „Follow the sun – Der Sommer meines Lebens“ erzählt Schauspieler Helmut Zierl am Donnerstag, 23. Februar, auf der Hinterbühne erstmals seine ganz persönliche Geschichte und erinnert an seinen Sommer 1971. Ein ebenso humorvoller, witziger wie auch nachdenklicher Abend, der wie ein packendes Roadmovie zu den verrücktesten Schauplätzen und seltsamsten Menschen führt.

Kartenvorverkauf an der Theaterkasse, Porschestraße 41, oder per Mail an karten@theater.wolfsburg.de, oder telefonisch unter (05361) 2673-38. Infos und Tickets gibt es auch unter www.theater.wolfsburg.de

