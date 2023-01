Wolfsburg-Kalender ist fast ausverkauft

Wolfsburg. Wer sich noch ein Exemplar des Wolfsburger Benefizkalenders sichern will, muss schnell sein: Die WMG hat nur noch Restexemplare.

Fotomotive aus Wolfsburg genießen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Das ermöglicht der Wolfsburger Benefizkalender 2023 des Wolfsburger Fotografen Jens L. Heinrich. Wer einen Kalender haben möchte, sollte möglichst bald im Wolfsburg Store am Hauptbahnhof vorbeischauen.

„Der Kalender ist in allen Verkaufsstellen restlos ausverkauft“, berichtet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft. Exklusiv im Wolfsburg Store sei er aber noch in begrenzter Auflage erhältlich.

„Die Nachfrage zum Kalender war auch in diesem Jahr riesig, sodass wir zwischenzeitlich keine Kalender mehr vorrätig hatten“, betont Christoph Kaufmann, Leiter Wolfsburg Store und Tourist-Information bei der WMG. „Ich freue mich daher umso mehr, dass wir für unsere Kundinnen und Kunden nun doch noch einige wenige Exemplare bereithalten und damit das soziale Engagement in Wolfsburg weiter unterstützten können.“

Wolfsburger Benefiz-Kalender: Es gibt noch letzte Exemplare

Den Kalender für den guten Zweck gibt es mittlerweile seit 2012. Seitdem wurden rund 59.400 Euro für die Villa Bunterkund im Klinikum Wolfsburg gesammelt – eine Einrichtung, in der schwerkranke Kinder und ihre Familien zur Ruhe kommen und in wohnlicher Atmosphäre dem anstrengenden Krankenhausalltag entfliehen können. 2022 verkaufte Jens L. Heinrich mehr als 1000 Exemplare seines Benefizkalenders.

Der Benefizkalender feiert bereits sein zehnjähriges Bestehen. Für die Jubiläumsausgabe hat sich Heinrich eine besondere Aktion ausgedacht: Interessierte konnten sich an der Motivauswahl beteiligen und online für ihr Lieblingsmotiv abstimmen. In den Kalender schafften es unter anderem der zugefrorene Mittellandkanal, das bunte Osterei in der Autostadt, der Blick von der Berliner Brücke und ein herbstliches Bild vom Schillerteich.

Der Wolfsburger Benefizkalender 2023 ist noch in zwei Ausführungen im Wolfsburg Store direkt gegenüber des Wolfsburger Hauptbahnhofs verfügbar. Die Farbvariante ist für 15 Euro erhältlich, die Colorkey-Variante, in der die Bilder in Schwarz-Weiß und nur einzelne Bildelemente farbig dargestellt sind, für 22 Euro.

