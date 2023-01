Drogen: Wolfsburger Polizei stoppt gleich sechs Autofahrer

Wolfsburg. Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzte vor den Augen der Wolfsburger Polizei – zudem fanden die Beamten einen Joint in einem Handschuhfach.

Die Wolfsburger Polizei hat am Samstag und Sonntag den Verkehr im Stadtgebiet kontrolliert. (Symbolbild)

Gleich bei sechs Autofahrern hat die Polizei aus Wolfsburg am Samstag und Sonntag bei Verkehrskontrollen einen Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss festgestellt. Den Fahrern wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt, teilt die Polizei mit.

Am Samstag gegen 22.30 Uhr wurde ein 18-jähriger Autofahrer bei einer stationären Verkehrskontrolle in der Heinrich-Nordhoff-Straße angehalten. Die Polizistin bemerkte, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dieser räumte den Umstand ein – es folgte ein freiwillig geführter Drogentest und eine Blutprobenentnahme im Wolfsburger Klinikum.

Wolfsburger Polizei findet Joint bei Autofahrer

Kurze Zeit später fuhr ein 24 Jahre alter Autofahrer in die Kontrollstelle. Beim Öffnen des Handschuhfaches durch den Fahrer erblickten die Polizeibeamten einen Joint. Ein daraufhin durchgeführter Test bei dem 24-Jährigen ließ Rückschlüsse auf den Konsum von Betäubungsmitteln zu. Einen Urin-Test lehnte der Mann ab, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Bei einem 32-jährigen Fahrer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen, nachdem ein Alkotest einen Wert von 2,08 Promille ergeben hatte. Der Fahrer fuhr zuvor mit seinem Pkw auf der Laagbergstraße und war Zeugen durch seine offensichtliche Alkoholbeeinflussung aufgefallen.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg und Umgebung:

In der Grauhorststraße wurde dann gegen 23.30 Uhr ein 19 Jahre alte Fahrer im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle angehalten. Die kontrollierenden Beamten stellten Anhaltspunkte für Drogenkonsum fest und ein Schnelltest verlief positiv. Auch hier folgte eine Blutentnahme.

Wolfsburger Polizei spricht alkoholisierten E-Scooter-Fahrer an – dieser fällt hin

Einer Zivilstreife fiel am Samstagabend gegen Mitternacht in der Kleiststraße ein offensichtlich angetrunkener 40 Jahre alter Mann auf, der im Begriff war, mit einem E-Scooter loszufahren. In dem Moment, als die Beamten den Mann ansprachen, fuhr dieser auf die Beamten zu und kam zeitgleich zu Fall. Verletzt wurde der E-Scooter-Fahrer bei dem Sturz nicht. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Promille-Wert von 2,51. Der Führerschein des 40-Jährigen wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Am späten Sonntagabend kontrollierte außerdem eine Streifenbesatzung einen 25 Jahre alten Autofahrer. Zu Beginn der Kontrolle gab der Mann an, dass sein Fahrzeug nicht versichert sei und er die Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges an dem Passat angebracht habe. Auch die Frage nach einer gültigen Fahrerlaubnis verneinte der Mann. Zudem ergab ein freiwillig durchgeführter Test Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den 25-Jährigen fertigte die Polizei Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de