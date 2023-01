Wolfsburg erhält bis zu 1,9 Millionen Euro Fördermittel

Für das niedersächsische Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ hat die Stadt Wolfsburg nun die Fördermittelbescheide für alle beantragten Teilprojekte erhalten. Das damit für Wolfsburg gesicherte Förderbudget beläuft sich auf rund 1,9 Millionen Euro, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg arbeite die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) weiterhin intensiv an der Umsetzung der Teilprojekte und Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms zur Aufwertung der Innenstadt.

Aufwertung der Innenstadt

Im Herbst 2021 hatte die Stadt Wolfsburg den Bescheid über die erfolgreiche Aufnahme in das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ erhalten und damit ein Förderbudget in Höhe von bis zu

1,9 Millionen Euro für die Aufwertung der Innenstadt reservieren können. Die reservierten Mittel konnten mit dem erforderlichen Eigenanteil der Stadt Wolfsburg für die beschlossenen Teilprojekte beantragt und mit der Umsetzung der vorzufinanzierenden Maßnahmen begonnen werden.

„Die Attraktivierung unserer Innenstadt ist eine der zentralen Aufgaben der nächsten Jahre. Um schnellstmöglich mit den Aufwertungsmaßnahmen zu starten und das Förderprogramm so effizient wie möglich zu nutzen, war es innerhalb des kurzen Förderzeitraums notwendig, bei der Umsetzung des breiten Projektprogramms in Vorleistung zu gehen. Mit dem Erhalt der Fördermittelbescheide für alle beantragten Teilprojekte ist jetzt kurz vor Abschluss des Programms sichergestellt, dass die Stadt Wolfsburg alle förderfähigen Kosten erstattet bekommt“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Projekte müssen bis Ende März 2023 abgeschlossen sein

Die geförderten Projekte und Maßnahmen müssen bis Ende März 2023 abgeschlossen sein. Für einige Projekte sei es bereits frühzeitig gelungen, eine Verlängerung bis Mitte 2023 zu erwirken.

Da der Fördermittelgeber die reservierten Gelder erst nach Abschluss der jeweiligen Projekte auszahle, müssten die teilnehmenden Kommunen die reservierte Fördersumme insgesamt vorfinanzieren. Das Gesamtvolumen des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt!“ für Wolfsburg umfasse, unter Beachtung des Eigenanteils in Höhe von 10 Prozent, insgesamt rund 2,1 Millionen Euro. Davon seien rund 1,9 Millionen Euro Fördergelder.

Dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt!“ schließe sich das Programm „Resiliente Innenstädte“ des Landes Niedersachsen unmittelbar an. Mit einer Laufzeit bis 2027 schaffe es eine mittel- und langfristige Perspektive für die Umsetzung wichtiger Maßnahmen im Prozess der Innenstadtaufwertung und -entwicklung in Wolfsburg, heißt es in der Mitteilung abschließend.

