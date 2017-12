Die Vikings besiegen den Blancos FC mit 1:0

Eine Erfrischung für die Spieler auf der Auswechselbank? Darf an diesem Tag ruhig auch ein Bierchen sein. Das Jedermannturnier des TSV Sülfeld stand bei den teilnehmenden Fußballern gewiss unter dem Vorsatz, in erster Linie Spaß zu haben. Was aber nicht bedeutet, dass die Teilnehmer nicht auch...