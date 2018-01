Einbrecher stehlen Geld und einen Ring

Kästorf Wenig Bargeld und einen Ring erbeuteten am frühen Dienstagabend unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kästorf, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Ermittlungen zufolge brachen die Täter zwischen 16.30 und 19.30 Uhr ein rückwärtiges Fenster des Wohnhauses im Allerweg gewaltsam auf. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Danach suchten die Einbrecher in mehreren Räumen nach Diebesgut. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter Tel: (0 53 61) 46 46 0 zu melden.

