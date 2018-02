Kinder und Erwachsene feiern Fasching

Nordsteimke Fasching wird beim SV Nordsteimke gefeiert. Die Erwachsenenfeier ist am Samstag, 10. Februar, ab 18.30 Uhr in der Sporthalle. Hier gibt es ein Mitbringbuffet, es wird getanzt und gefeiert. Kinder- und Familienfasching ist am Sonntag, 11. Februar, 14.30 Uhr. Es gibt Spielestationen, Kletterparcours,...