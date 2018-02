Einbrecher scheitern in Almke an Terrassentür

Almke Im Laufe des Donnerstags versuchten unbekannte Täter, in Almke in ein Wohnhaus einzubrechen. Den Ermittlungen nach bewirkte die gute Sicherung der Terrassentür, dass die Einbrecher unverrichteter Dinge den Tatort wieder verließen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Tat am Einfamilienhaus in der Straße Kleiner Fahrweg geschah zwischen 9 und 18 Uhr, während die Bewohner nicht zu Hause waren, so ein Beamter. Die Ermittler hoffen, dass die Täter beobachtet wurden. Zeugen sollen sich mit der Polizei Wolfsburg unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 in Verbindung setzen.

