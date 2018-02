Kinderfasching in Ehmen am 10. Februar

Ehmen Am Samstag, 10. Februar, veranstalten der HSC Ehmen und der TSV Ehmen in der Halle „Kunterbunt“ am Siebsberg den 9. gemeinsamen Kinderfasching. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Im Rahmenprogramm werden zahlreiche lustige Spiele für die kleinen Besucher bis 10 Jahre geboten. Darüber hinaus...