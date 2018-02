Training für den ganzen Körper

Kästorf Einen neuen zwölfwöchigen Kursus „Power Aero Body Fit“ bietet der SSV Kästorf-Warmenau an. Los geht es am Montag, 12. Februar. Trainiert wird montags von 19.15 bis 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Kästorf. Teilnehmen können laut Mitteilung des Vereins auch Nichtmitglieder im Alter ab 16 Jahren....