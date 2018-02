Wanderung des TSV Neindorf

Neindorf Der TSV Neindorf lädt am Samstag, 24. Februar, zur Grünkohlwanderung für jedermann ein. Start ist um 12.45 Uhr am Gemeindebüro in Neindorf. Im Anschluss an die Wanderung findet das Grünkohlessen im Vereinsheim des TSV statt. Der Kostenbeitrag für Erwachsene beträgt 15 Euro, für Kinder 6 Euro. Der...