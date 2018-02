Flohmarkt in der Kerkenkita

Ehmen Die Kerkenkita in Ehmen lädt am Sonntag, 4. März, von 13 bis 15 Uhr zum Flohmarkt rund ums Kind ein. In der Einrichtung an der Feldscheide 2 werden Kinderbekleidung, Spielzeug und mehr zum Verkauf angeboten. Anmeldungen für einen Verkaufsstand nehmen die Organisatoren per E-Mail unter...