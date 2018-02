TSV Sülfeld bietet Yoga an

Sülfeld Der TSV Sülfeld bietet wieder Yoga an: ab dem 2. März jeweils freitags von 9.30 bis 11 Uhr in der TSV-Gymnastik-Halle in Sülfeld (neben der Sporthalle im 1. OG). Den Kursus leitet Yoga-Lehrerin Antje Zillmer. Für TSV- Mitglieder ist der Kursus im Beitrag enthalten. Handtuch und eventuell eine Decke sind mitzubringen.