Mörse Die TSG Mörse veranstaltet neue Tai Chi und Qigong-Kurse. Norbert Mieruch leitet die Kurse. Tai Chi und die Qigong-Methode dient der Transformation der Faszien, Muskulatur und Sehnen. Außerdem fördert sie Entspannung und Stressabbau sowie die Beweglichkeit und das Gleichgewicht. Tai Chi beginnt am Montag, 5. März, 19 bis 20 Uhr. Qigong startet am Montag, 5. März, 17 bis 18 Uhr und 18 bis 19 Uhr sowie am Dienstag, 6. März, 11.15 bis 12.15 Uhr jeweils im Clubraum der MGH in der Hattorferstraße 14 in Mörse. Anmeldung per Mail an info@tcqw.de oder unter Tel: (0160) 3 78 48 52 oder (05361) 77 15 98.

