Gefällte Bäume gleich geschreddert

... und schob sie in den großen Häcksler.

Auch auf der Krugstraße an der Ecke Siekstraße wurde gesägt.

Angekündigt hatte die Stadt die Baumfällungen im großen Stil auf der Krugstraße und entlang der Kreisstraße 83 nach Beienrode. Doch offenbar fühlten sich viele Bürger nicht ausreichend informiert – und hegten auch Zweifel an der Notwendigkeit der Abholungsaktion am Sonntag.

„Insgesamt werden 30 Bäume beseitigt, die nicht mehr standsicher sind“, hatte die Stadt Anfang voriger Woche knapp bekanntgegeben. „Davon sind zwölf Gehölze an der Krugstraße und 18 an der Kreisstraße betroffen.“

Wie exklusiv berichtet, hatte sich schon vor dem Wochenende ein Leser aus Hattorf Zweifel angemeldet, dass die alten Bäume weg müssen. Er hatte gesehen, dass schon vor der großen Aktion Bäume entlang der Krugstraße stark gestutzt worden waren und berichtete: „Die Stämme sehen nicht morsch aus.“ Hinzu kommt, dass womöglich mehrere Aktionen laufen, die miteinander nichts zu tun haben: Unsere Leser diskutieren auf unserer Online-Seite und auf Facebook heftig über die radikale Maßnahme. Wobei auch der Hinweis kam, dass einige Baumarbeiten an der Krugstraße womöglich gar nichts mit Verkehrssicherungspflichten zu tun haben, sondern damit, dass Platz geschaffen werden muss für Bauarbeiten im Zuge des Feuerhaus-Neubaus am Abzweig Beienrode.

„Die fünf Reststämme auf dem Bild stehen genau da, wo zukünftig der angemerkte Fußweg sein soll. Warum ist man nicht so ehrlich in Wolfsburg, dies klar zu benennen, denn an den Reststämmen der Pappeln kann man gut erkennen, dass diese Bäume noch gesund und intakt waren?“, schreibt ein Online-Leser zu unserem vorherigen Bericht.