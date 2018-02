Lücken im Heinenkamp sollen sich schließen

Selbst mehr als 20 Jahre nach seiner Entstehung ist das Gewerbegebiet Heinenkamp immer noch in der Entwicklung – und auch im Wandel. Sogar im älteren Teil, dem Heinenkamp I, sind noch Neuansiedlungen geplant. Erst im Herbst hatte die Stadt der Politik eine geplante Änderung des Bebauungsplans vorgelegt. Das Ziel: die Ansiedlung neuer Unternehmen in leerstehenden Objekten und auf einer freien Fläche. Wann die baurechtlichen Voraussetzungen vorliegen werden, vermag die Stadt allerdings noch nicht abzuschätzen.

Da ist zum einen die Freifläche zwischen dem Hagebaumarkt – der im vergangenen Jahr den Baumarkt-Standort von Obi übernahm – und dem Fitnessstudio V8: Seit Bestehen des Heinenkamp I ist es der Stadt mit ihrer Tochter Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH nicht gelungen, dort ein Unternehmen anzusiedeln. Der Bebauungsplan weist das Gelände bisher als Industriegebiet aus – was sich offenbar als Hemmschuh für die Vermarktung entpuppt hat.

Im November hat der Rat der Stadt entschieden, dass dieses Areal im Bebauungsplan in ein Sondergebiet für einen großflächigen Fachmarkt umgewandelt werden soll. Dafür ist das Grundstück laut Verwaltung bereits einem Unternehmen an die Hand gegeben worden: Wie berichtet, hat der Renovierungs-Discounter Tedox Interesse an einem Umzug aus dem nahen Flechtorf, um sich im Heinenkamp I zu vergrößern.

Ebenfalls angepasst werden soll der Bebauungsplan für den Bereich des Fachmarkt-Zentrums nahe der Klier-Zentrale: Um die freien Geschäftsflächen in der Ladenzeile besser vermarkten zu können, soll das Sortiment weiter gefasst werden. Vorgesehen ist laut Ratsbeschluss eine Erweiterung um großflächigen Einzelhandel. Bereits vor einiger Zeit hatte in dem Fachmarkt-Zentrum nach vielen Jahren der Fressnapf-Markt geschlossen, ebenso wie nach nur wenigen Monaten der Ital-Market.

Wie Stadt-Sprecher Ralf Schmidt berichtete, laufen im Zuge des Bebauungsplan-Verfahrens derzeit noch Abstimmungen mit den betroffenen Behörden und Trägern der Fachplanungen. „Es ist vorgesehen, das Bebauungsplanverfahren danach, voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2018, fortzusetzen.“ Weitergehende Informationen zum zeitlichen Ablauf seien aktuell aber noch nicht möglich.