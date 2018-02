„Schöne Heide“ mit vielen Bausteinen

Neuanfang ja – aber nicht ohne Rücksicht auf Verluste: Alle, die Gefallen an den rustikalen Reetdach-Fachwerkhäusern auf der Landleben-Anlage hatten, können sich freuen: Projektentwickler Thomas Funke stellte vor geraumer Zeit klar, dass die historischen Bauten nicht plattgemacht werden. Einzelne Gebäude sollen fest in den Outdoor-Park „Schöne Heide“ integriert werden.

Volles Haus herrschte damals bei der Sondersitzung der Ortsräte Brackstedt/Velstove/Warmenau und Kästorf/Sandkamp: Die Präsentation der Pläne für den ehemaligen Romantik-Park Landleben, der zum Outdoor-Park „Schöne Heide“ wird, stand im Mittelpunkt. Rund 70 Bürger waren dabei ins Warmenauer Dorfgemeinschaftshaus gekommen, um zu erfahren, was aus der Themenpark-Brache werden soll.

„Es soll ein Areal mit Alleinstellungsmerkmalen für Wolfsburg werden.“ Jens Hofschröer, WMG-Chef, über die „Schöne Heide“

In der gemeinsamen Sondersitzung stellten Stadtverwaltung, Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) und Projektentwickler das Vorhaben vor. Und das kam so gut an, dass beide Ortsräte die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans einstimmig empfahlen. Zunächst ließ der heutige WMG-Chef Jens Hofschröer Aufstieg und Niedergang des ursprünglich als Dorferlebnisanlage konzipierten Geländes Revue passieren. Und stellte dann die Prämissen für das Projekt vor: Es soll ein geschütztes, öffentlich nutzbares Areal werden, eine Adresse, die einen Erlebnisfaktor zur Naherholung bietet, „auch in Ergänzung zum Allerpark“, wie Hofschröer betonte. Außerdem: „Es soll ein Areal mit Alleinstellungsmerkmalen für Wolfsburg werden.“

Ausgeschlossen werden dort Logistik, Industrie, Büros und Wohnungen. Dabei gab es zunächst ernsthafte Pläne, aus dem Landleben eine riesige Bürolandschaft zu machen, erfuhren die Bürger. „Wir hatten ursprünglich gesagt: Da gehen 50 000 Quadratmeter Bürofläche drauf. Aber das war nicht gewünscht“, verriet der Projektentwickler.

Die Bausteine: Freizeit, Gastronomie und Hotellerie, Handel und Gärtnerei sowie eine Betreibergesellschaft, ähnlich wie das Center-Management in der City-Galerie, die das Zusammenspiel der einzelnen Partner managt und für Pflege und Sicherheit der Anlage verantwortlich ist. Der Rat stimmte im Frühjahr 2017 der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Projekt „Schöne Heide“ zu.

Gegenwärtig arbeitet die Vorhabenträgerin gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg und der WMG die konkreten Inhalte und die Ausprägung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Schöne Heide aus. Nachrichten, die Warmenaus Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns freuen.kat