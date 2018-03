Schleuse ist eisfrei

Sülfeld Seinen voraussichtlich letzten Arbeitstag wird Eisbrecher „Huntetug“ am heutigen Donnerstag haben: Der ehemalige Schlepper, der in Diensten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Uelzen steht, hatte von Mittwoch vergangener Woche an dafür gesorgt, dass der Mittellandkanal eisfrei bleibt. Dennoch...