Osterfeuer – Holz wird gesammelt

Velstove Die Freiwillige Feuerwehr Velstove sammelt an den Samstagen, 24. und 31. März, Holz für das Osterfeuer. Gartenbesitzer in Velstove, die Holz abzuholen haben, melden sich bitte bei Guido Fricke, Felix Miethe oder Fynn Schulze. Das Osterfeuer wird am 1. April um 20 Uhr an der Kieskuhle angezündet.