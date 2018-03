Osterfeuer Heiligendorf ist am Ortsausgang

Heiligendorf . Aufgrund einer falschen Mitteilung hat unsere Zeitung für das Osterfeuer in Heiligendorf nicht den richtigen Ort benannt. Wie Ortsbürgermeister Marco Meiners nun mitteilt, findet es am Samstag, 31. März, von 19 bis 22 Uhr im neuen Baugebiet Krummer Morgen am Ortsausgang Barnstorfer Straße (in...