Am Osterfeuer gibt es Bratwurst und Getränke

Nordsteimke . In diesem Jahr wird in Nordsteimke das traditionelle Osterfeuer am Feldscheunenteich am Ostersonntag, 1. April, von 19 Uhr an abgebrannt. Auf die Gäste warten Bratwurst, Laugenstangen und ein großes Getränkeangebot. Die Veranstaltung wird erstmals vom neuen Förderverein der Ortsfeuerwehr...