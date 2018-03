Diebe stehlen Räder von zwei Fahrzeugen

Kästorf Gleich dreimal haben Reifendiebe in der Nacht zum Samstag zugeschlagen und von zwei Fahrzeugen alle Räder gestohlen, bei einem Fahrzeug blieb es beim Versuch. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 2400 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Taten ereigneten sich zwischen Freitagabend, 21.43 Uhr, und Samstagmorgen, 6.15 Uhr. Tatort war in allen Fällen die Oebisfelder Straße in Kästorf. Dort montierten die Diebe von einem grauen VW Golf R und einem direkt daneben abgestellten blauen VW Golf GTI alle vier Räder ab und stahlen sie. Die beiden VW Golf stellten die Unbekannten auf Pflastersteinen ab. Bei einem ebenfalls in unmittelbarer Nähe geparkten grauen VW Scirocco lösten die Täter nur die Radbolzen. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört, denn sie ließen Radbolzen und Hilfsmittel wie zahlreiche Unterlegbrettchen zurück. Die Polizei vermutet, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich bei den Ermittlern in der Heßlinger Straße unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 melden.

