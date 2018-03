Dorfverein und Förderverein tagen

Wendschott Der Dorfverein hat seine Jahresversammlung am Dienstag, 17. April, um 18 Uhr im Niedersachsenhaus. Der Förderverein des Dorfvereins Wendschott hat seine Mitgliederversammlung am Dienstag, 24. April, um 19 Uhr im Niedersachsenhaus in Wendschott.