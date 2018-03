Rentner fand die Flaschen

Empörung über den Umweltfrevel an der Vorsfelder Straße, zudem die Bitte der Ortsbürgermeisterin an ihre Einwohner, beim Frühjahrsputz mitzumachen und ein Rentner, der aus dem Glasmüll im Pappelwald ein Flaschengrab gebaut hatte. Das Thema Unrat in freier Natur beschäftigt die Hehlinger derzeit. ...